Miguel Ángel Benjumea expone en Santa Inés 'The Mother of Us All' con el ciclo Iniciarte de la Junta

Miguel Ángel Benjumea Expone En Santa Inés En Sevilla

La exposición 'The Mother of Us All', del artista visual Miguel Ángel Benjumea, se muestra en la sala Santa Inés de Sevilla desde el 16 de febrero hasta el 13 de abril dentro del ciclo Iniciarte, un programa con el que la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico promueve el arte de vanguardia joven en Andalucía facilitando la exhibición de sus obras mediante concurso público.'The Mother of Us All' se inspira en la ópera homónima de los años 40 del pasado siglo, que mostraba la lucha por el voto femenino y la igualdad, y se trata de un proyecto tutorizado por Juan Martorell Colom.Según se explica en un comunicado, la ópera The Mother of Us All (Gertrude Stein) irrumpió en los años cuarenta poniendo en diálogo a personajes de diferentes épocas, para proponer un nuevo orden desde la mujer como un cuerpo político independiente al hombre que quiere lograr no solo el derecho al voto y la educación, sino también la igualdad de derechos civiles, potestad sobre los hijos y de salarios.El reenactmen (recreación) que crea Miguel Ángel Benjumea reactualiza el original hacia un feminismo que recuerda de donde viene, pero que hoy necesita ya de muchos cuerpos que compartan las reivindicaciones feministas para evidenciar la violencia que supone prolongar cualquier tipo de jerarquía sobre los cuerpos.El catálogo correspondiente incluye textos de la comisaria, Violeta Janeiro Alfageme, la artista e investigadora Anna Moreno y el propio artista. Las fotografías han sido realizadas por el artista Arturo Comas. Por otro lado, como es habitual en el programa Iniciarte, se celebrarán sendos un talleres infantiles los días 30 de marzo y 7 de abril de 11,30 a 13,00 horas, impartido por la arteterapeuta María Ortega. La visita guiada por el autor será el 30 marzo a las 13,00 horas.Miguel Ángel Benjumea (Cádiz, 1982) vive y trabaja en Madrid. Doctor, Master en Artes Visuales e Intermedia y Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia. Su trabajo se centra en el archivo, los mapas y el sonido. Desde el punto de vista visual revisa las tensiones históricas en la definición de territorio. Investiga, además, el problema del nuevo desorden geográfico mundial.Ha impartido cursos y ponencias sobre la necesidad de reescribir la geografía a través de la práctica artística. Ha desarrollado su investigación teórica en diferentes ciudades como Nueva York, donde estuvo becado en The Carriage House Center for the Arts. Su obra artística ha sido plasmada en varias publicaciones. Ha recibido diversos premios en certámenes y ha expuesto en numerosas salas y centros de arte a lo largo del panorama nacional.--EUROPA PRESS--