Metro de Sevilla cumple diez años con 145,7 millones de viajeros acumulados

Sevilla.-

Metro de Sevilla, sociedad concesionaria de la Junta de Andalucía, cumple este martes su décimo aniversario con 145.761.750 viajeros acumulados desde su puesta en servicio, el 2 día de abril de 2009, y hasta el cierre del servicio en la jornada del lunes.Según informa la Junta de Andalucía en un comunicado, con esta cifra de usuarios transportados, el ferrocarril metropolitano ha cumplido con sus expectativas de demanda anual y, desde 2014, experimenta un crecimiento sostenido, con incrementos anuales medios del cuatro por ciento.En este sentido, señala que la evolución de la demanda de viajeros de metro ha mantenido un crecimiento sostenido en el transcurso de los diez años, incorporando tres millones de viajeros nuevos entre 2010, que fue el primer ejercicio anual completo, y el pasado 2018.Salvo el primer año de funcionamiento en el que el metro realizó una explotación comercial parcial y el ejercicio 2010, el metropolitano, que gestiona la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, ha cumplido con las estimaciones de demanda que se proyectaron, superándolas incluso en los últimos ejercicios. De hecho, en 2018 se transportaron a casi 17 millones de pasajeros, el récord histórico del metropolitano, cifra que equivale a un crecimiento del 5,65 por ciento en relación con el año anterior.También, menciona que otro dato que pone en valor la aceptación de la Línea 1 es el nivel de ocupación de los trenes. Metro de Sevilla, que dispone de una flota total de 21 unidades, registra en los días laborables una tasa de ocupación de casi el 73 por ciento, porcentaje que en los viernes y vísperas de festivos se sitúa en el 64,11 por ciento, y que en sábados, domingos y festivos oscila entre el 47,7 y el 40,58 por ciento.UNAS 46.600 TONELADAS DE CO2 NO EMITIDAS EN 10 AÑOSAsimismo, indica que otra de las principales contribuciones de la Línea 1 es su huella ambiental. Gracias a la demanda del metro de Sevilla y al trasvase de desplazamientos en coche a favor del uso del metropolitano, se han dejado de emitir a la atmósfera 46.619,21 toneladas de dióxido de carbono (CO2) durante estos diez ejercicios.Desde 2015, tal como señala, la cantidad de emisiones de CO2 que se evitan se ha incrementado significativamente, multiplicándose por tres la reducción, ya que, junto al incremento de la demanda de viajeros, desde esa fecha la sociedad concesionaria recurre a un suministro energético que procede al cien por cien de fuentes renovables.Igualmente, en términos de racionalización del consumo energético, las mejoras de eficiencia introducidas por Metro de Sevilla en esta materia han contribuido a cosechar una disminución paulatina del consumo energético que requiere su explotación comercial desde 2013.EL 80% DE SU USO, LOS DÍAS LABORABLESEl comportamiento de estos diez años proyecta que la mayoría de los usuarios del metro son trabajadores y estudiantes que se desplazan en metro, básicamente, por motivos laborales o de estudio. De hecho, la distribución de la demanda total por tipo de jornada concentra el mayor número de usuarios --un 79%-- en días laborables de lunes a viernes. El uso del metro durante el fin de semana y días festivos concentra el 21 por ciento del total de la demanda y, desde el punto de vista de género, el 62 por ciento de los usuarios de metro son mujeres.Atendiendo al uso de los títulos de viaje y su desglose, se desprende el alto nivel de fidelización del usuario, ya que la mayoría de los pasajeros --casi el 90%-- utilizan bonos y tarjetas para viajeros usuales (tarjeta intermodal del Consorcio de Transportes Metropolitano, bonometro y bono plus 45), mientras que sólo el once por ciento restante recurre a los títulos ocasionales (univiaje de ida y vuelta), que tienen un mayor coste económico.En relación a la frecuencia de uso, desde que se inició el servicio de metro casi la mitad de sus pasajeros son viajeros asiduos, ya que dos tercios realizan cinco o más viajes por semana. Según las encuestas realizadas a pie de metro, cada año se incorporan nuevos usuarios pertenecientes, sobre todo, al colectivo de estudiantes universitarios. Las encuestas de satisfacción anual revelan que el índice de satisfacción del usuario con el servicio, en una escala del cero al diez, registra una media en todo el periodo de notable alto, con un ocho.En cuanto a las estaciones con mayor afluencia, año tras año se han repetido los mismos patrones. Durante los diez ejercicios de explotación comercial, las estaciones con mayor demanda siguen siendo Puerta Jerez, que ha acumulado más de 18 millones de usuarios, dada su cercanía a la zona centro de Sevilla; seguida de San Bernardo, con 11,8 millones de viajeros acumulados, gracias su conexión con los campus universitarios y por su vocación intermodal (combinación con cercanías, tranvía urbano y paradas de bus interurbano y urbano), y finalmente la estación de Nervión, con 11,76 millones de pasajeros acumulados, por su conexión con los equipamientos comerciales y el Estadio Sánchez Pizjuán.En cuanto a trayectos y a la distribución por tramos del recorrido de metro, el 72 por ciento del volumen total de viajes se hace en el tramo urbano de la capital, desde Blas Infante a la estación Pablo de Olavide, mientras que el resto, un 28 por ciento, se corresponde a los desplazamientos en los dos tramos metropolitanos del Aljarafe y Dos hermanas.En este periodo, la sociedad concesionaria ha incorporado una serie de mejoras para potenciar la prestación del servicio, bajo el criterio de la búsqueda permanente de la calidad, vinculadas también a la gestión ambiental y de la seguridad y salud en el trabajo, con la obtención periódica de certificados homologables. Otras mejoras están vinculadas a la accesibilidad, como la implantación del ascensor inclinado en San Juan Bajo, la puesta en explotación de los ascensores y escaleras en el entorno de la Estación de Cocheras o la colocación de aparcamientos seguros para bicicletas en el interior de las estaciones.UNAS 80 RECLAMACIONES POR CADA MILLÓN DE VIAJEROSIgualmente, en el ámbito de atención al cliente, se han incorporado distintos avances, como la instalación de teleindicadores en los vestíbulos; implantación de la cobertura móvil en estaciones y túneles, instalación de puntos de recarga de telefonía móvil en los trenes, así como ampliación del horario de la Oficina de Atención al Cliente, incorporando el WhatsApp al sistema de atención al usuario. Desde que se implantó la App del metro de Sevilla en 2012, se ha mejorado con la información de los tiempos de llegada de los próximos trenes y la consulta de saldo de los títulos de viaje de metro, pudiéndose recargar a través de los dispositivos móviles.En cuanto a las estadísticas de la Oficina de Atención al Cliente y de sus diferentes canales, cabe reseñar que desde 2009 y hasta el día 1 de abril de 2019 se han registrado 11.696 reclamaciones que, ponderadas sobre el número de total de usuarios transportados, equivale a que tan sólo se han producido 81 reclamaciones por cada millón de viajeros transportados.--EUROPA PRESS--