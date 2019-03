Primera sesión del Pleno del Parlamento andaluz

La presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, ha informado de que la Mesa de la Cámara ha solicitado un informe "más exhaustivo" a la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre el dictamen acerca de las compatibilidades que han solicitado algunos parlamentarios para poder ejercer una determinada profesión al apreciar algunas "incorrecciones" en el mismo.Así lo ha trasladado Bosquet a la Junta de Portavoces, reunida este miércoles, explicando que dicho dictamen no se ha incluido en el orden del día de la sesión plenaria de la próxima semana a expensas de un informe que aclare algunas "incorrecciones".Esto viene un día después de que la Comisión del Estatuto de los Diputados se pronunciara sobre las compatibilidades de los parlamentarios que lo habían solicitado para seguir desempeñando sus actividades privadas. En concreto, han sido 17 los diputados que han reclamado compatibilizar el escaño con su profesión, ocho de Vox, cinco de Ciudadanos, dos del PP-A, uno del PSOE-A y otro de Adelante Andalucía.Bosquet ha explicado que el dictamen no se ha incluido para el siguiente Pleno porque la Mesa "va a hacer una propuesta a la Comisión para que haga un informe, acorde con los servicios jurídicos, bastante más exhaustivo" porque "a la vista del mismo, se han determinado algunas cuestiones incorrecciones".Como ejemplo, ha explicado que el dictamen menciona a los 109 diputados de la Cámara "como si todos hubieran solicitado la compatibilidad", algo que no es así, de ahí que pidan una aclaración porque "tal y como está dictado no es susceptible de aprobarse".En cualquier caso, Bosquet ha explicado que el dictamen no se devuelve a la comisión, sino que la Mesa pide que "haga una aclaración" porque como está redactado a día de hoy "no es aclaratorio para proceder o no a su aprobación".--EUROPA PRESS--