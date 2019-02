Más de 4.500 estudiantes trabajan en proyectos de investigación para el Concurso de Cristalización en la Escuela

Estudiantes trabajan en un proyectos de investigación.

Más de 4.500 estudiantes trabajan en sus propios proyectos de investigación para el Concurso de Cristalización en la Escuela, que ha entrado en la fase de experimentación, en la cual el profesorado trabaja con sus estudiantes en el aula en el diseño y realización de un proyecto de investigación relacionado con la cristalización.En concreto, el certamen suma la participación de 4.547 estudiantes que 'harán ciencia' de la mano de 177 profesores de 119 centros educativos andaluces. Por provincias, Cádiz es la que suma una mayor participación en el concurso, con 1.329 estudiantes y 39 profesores. Por detrás se sitúan Sevilla, con 904 alumnos y 25 profesores, y Almería, con 780 estudiantes y 32 docentes.El profesorado participante en la edición de este año del Concurso de Cristalización en la Escuela ha sido previamente formado en conceptos básicos de cristalografía y crecimiento cristalinos en los cursos celebrados a finales de 2018 en las ocho provincias andaluzas.En las jornadas formativas se impartieron conferencias sobre conceptos básicos de cristalografía y cristalización y sus múltiples aplicaciones que son ejemplificadas con procesos y productos de la vida diaria, se realizaron prácticas sobre cómo hacer crecer cristales y se enseñó a utilizar herramientas didácticas relacionadas con el mundo de los cristales.La edición del Concurso 2018-2019 está organizada por el Laboratorio de Estudios Cristalográficos (CSIC-Universidad de Granada) y la Fundación Descubre. Además cuenta con la colaboración de las Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, y la financiación de la Fundación Descubre, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (Fecyt), la Real Sociedad Española de Química (RSEQ), el Grupo Especializado de Crecimiento Cristalino y Cristalografía (GE3C), la Sociedad Española de Mineralogía (SEM) y las empresas Tourline Express de Granada y Grontal Soluciones Biotecnológicas.Tras la fase que ahora empieza en los colegios, los mejores equipos de cada provincia serán seleccionados para participar en la final del concurso, que se celebrará en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada el 11 de mayo de 2019.En la final, cada equipo presenta una selección de las mejores cristalizaciones obtenidas acompañada de un póster con formato científico y un cuaderno de laboratorio, en los que se detallan el plan de trabajo seguido y los resultados obtenidos. Los trabajos son evaluados por un panel de investigadores y profesores universitarios, que otorgan premios a los mejores proyectos de investigación.DIEZ AÑOS DE TRAYECTORIALa clave del éxito de la convocatoria reside en el formato de concurso competitivo que aúna todos los ingredientes del método científico, desde la investigación en el laboratorio, hasta la presentación de resultados en un congreso científico.A lo largo de los años se han celebrado ediciones no sólo por toda la geografía española (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Canarias, Cataluña, La Rioja, Madrid, Murcia, País Vasco, Valencia), sino también más allá de las fronteras, en países tan diversos como Reino Unido, México, Argentina o Brasil.La edición de 2018 sumó la participación de 285 colegios, 492 profesores y casi 10.000 estudiantes de toda España con una importante representación de Andalucía. El nivel de los estudiantes andaluces es muy alto, como ha demostrado recientemente el proyecto 'The Crystallisation of Science', del IES Antonio de Mendoza, de Alcalá la Real (Jaén), que se ha alzado con la Medalla de Oro en la final del Concurso Mundial de Cristalización en la Escuela convocado por la Unión Internacional de Cristalografía (IUCr), concedidas por un jurado internacional formado por reconocidos cristalógrafos miembros de la IUCr.El concurso, dirigido principalmente a estudiantes y profesores de ESO y Bachillerato entre 12 y 17 años de la rama de Ciencias, está basado en la realización de proyectos de investigación relacionados con la cristalización, cuya idea principal es incentivar el espíritu investigador de los estudiantes al mismo tiempo que aprenden a comportarse como científicos.El formato de concurso, ideado en el Laboratorio de Estudios Cristalográficos de Granada, ha traspasado las fronteras andaluzas y hoy se organizan con éxito concursos de cristalización siguiendo el mismo modelo en las universidades de Aragón, Cataluña, Madrid, Valencia, País Vasco, La Rioja y Cantabria. Fuera de España se organiza de forma estable en Puerto Rico, organizado por la Universidad de Puerto Rico, y en Argentina, convocado por la Asociación Argentina de Cristalografía.--EUROPA PRESS--