Más de 3.000 personas en capitales y municipios de Andalucía se movilizan en defensa de las pensiones

Concentración del movimiento en defensa de las pensiones públicas en C

Más de 3.000 personas, según los organizadores, han asistido este sábado a movilizaciones en un total de 25 ciudades y pueblos de Andalucía para reclamar bajo el lema de 'Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden' los derechos de los pensionistas, convocadas por el Movimiento andaluz en defensa del sistema público de pensiones.Uno de los portavoces del movimiento, Manuel López, ha precisado a Europa Press que la cifra de asistentes que barajan está por encima de los 3.000, quienes han participado entre las 11,00 y las 13,00 horas en manifestaciones en Sevilla, Lebrija (Sevilla), Málaga y Almería, y en concentraciones convocadas en otras 21 poblaciones.Estas ciudades y pueblos han sido, en la provincia de Córdoba, la propia capital, Puente Genil, Fernán Núñez y Aguilar de la Frontera; en la de Cádiz, la capital, Rota, Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera, Tarifa, Algeciras y San Roque; en la de Jaén, la capital, Andújar, Huelma y Lopera; en la de Granada, la capital y Almuñécar; en Almería, la capital, Vera y Roquetas de Mar, y finalmente Lepe, en la provincia de Huelva.Asimismo, hay una última manifestación convocada para este sábado a las 17,00 horas en Estepona (Málaga) que discurrirá desde la Plaza Antonia Guerrero hasta la Plazoleta Ruiz.En Sevilla se han manifestado unas 1.000 personas, según ha apuntado a Europa Press Carmen Chacón, una de las portavoces de la plataforma en esta ciudad, quien ha apuntado que, a título personal, ha habido políticos de Izquierda Unida y de Podemos, y ha lamentado que "del PSOE no he visto ha nadie".Asimismo, fuentes del Movimiento andaluz han apuntado que en Córdoba se han congregado unas 1.000 personas, en Lebrija, Andújar, Almería y Jerez 200, en Jaén 100, y en Roquetas y Puente Genil 50.El movimiento mantiene como principales reivindicaciones la defensa de pensiones dignas con su revalorización de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC), la anulación de las reformas de 2011 y 2013 que provocan una disminución progresiva de las pensiones futuras y dificultades para acceder a ellas; la eliminación de la brecha de género en las pensiones, y la garantía de las pensiones con los presupuestos del estado, según lo establecido en el artículo 50 de la Constitución y el artículo 109 de la Seguridad Social.Estas movilizaciones se han llevado a cabo en todo el Estado a nivel general y en la mayoría de las capitales y muchas poblaciones importantes convocadas por la Coordinadora Estatal de Pensiones. Asimismo, se suman a las que ya protagonizó este colectivo en diciembre de 2018 y previamente en septiembre.Tras la formación del nuevo gobierno y las reuniones celebradas entre la Coordinadora Estatal y la ministra de Trabajo y Seguridad Social, el colectivo ha constatado que "todas las promesas formuladas por el gobierno en materia de mejora de las pensiones están por cumplir y pendientes en muchos casos de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE)"."Tanto la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), la aplicación de la subida del IPC a las pensiones, la suspensión del factor de sostenibilidad y el resto de medidas comprometidas están paralizadas, pendientes o muy comprometidas", según ha indicado el movimiento.A esto ha añadido que los pensionistas no pueden esperar "eternamente" y "menos estar atrapados en un debate eterno sobre los problemas territoriales de España, que en nada nos ayudan a resolver los problemas sociales que consideran fundamentales para la supervivencia de la gran mayoría de la ciudadanía".--EUROPA PRESS--