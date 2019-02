Más de 25 entidades participan en el I Encuentro de Mesas Asesoras del Observatorio del Agua de Emasesa

I Encuentro de Mesas Asesoras del Observatorio del Agua de Emasesa

La concejal delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales, Carmen Castreño (PSOE), y el consejero delegado de Emasesa, Jaime Palop, han participado este jueves en el I Encuentro de Mesas Asesoras que componen el Observatorio del Agua, que ha contado con más de 25 entidades.El Ayuntamiento de Sevlla ha informado en un comunicado de que este organismo es una propuesta de Emasesa diseñada para abrir a la ciudadanía a la participación en el proceso de toma de decisiones, impulsando la negociación, la corresponsabilidad y la colaboración con el objetivo de potenciar líneas de trabajo recogidas en el Plan Estratégico Gestión Pública Sostenible, 2017- 2021.Representantes de unas 25 asociaciones de consumidores y usuarios, entidades vecinales, organizaciones ecologistas, administraciones entidades públicas, clientes y proveedores, expertos independientes, universidad, junto a representantes del equipo humano que conforma Emasesa, forman parte de su configuración que se organiza a través de cuatro mesas asesoras relacionadas con ámbitos concretos como Dotación Infraestructural, Protección Ambiental, Servicios de Calidad y Orientación a las Personas y Conocimiento.Castreño ha destacado "la apertura a la ciudadanía de la gestión pública a través de procedimientos como este, en los que además quedan de manifiesto la especial sensibilidad que los sevillanos manifiestan por el medio"."La puesta en valor del agua en la ciudad no sólo se comprueba en este tipo de iniciativas, sino también, en las medidas relacionadas con el ahorro energético de nuestros residentes, en las continuas mejoras que desde Emasesa se introducen en nuestra red con un objetivo similar, así como en las decisiones que se desarrollan desde la administración con el objetivo de garantizar el acceso universal a este preciado bien", afirma.El encuentro de este jueves se ha distribuido en dos bloques. El primero se ha orientado al desarrollo de un proceso participativo de información de carácter estratégico referido a 'Gobernanza y Agua como Derecho Humano' en el que se han incluido aportaciones del Observatorio del Agua de Emasesa.El segundo bloque de la jornada se ha concretado en un debate abierto al público en el que el consejero delegado de Emasesa, Jaime Palop, ha subrayado que "vivimos tiempos de cambios que demandan una nueva manera de relación con los ciudadanos"."Los paradigmas existentes han de ser renovados adaptándose a las nuevas necesidades y formulaciones que plantea y las circunstancias adversas que pueda aportar el cambio climático. Es un tiempo de revisión, que precisa de una atenta escucha a una sociedad que debe estar inserta en las estructuras de lo público, no sólo para generar opinión, sino para marcar líneas de decisión en la gestión del día a día", agrega.En el encuentro ha participado Josefina Maestu, asesora del secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica, quien ha centrado su intervención en 'El libro verde de la gobernanza del agua', subrayando aspectos y protocolos de los procesos del Ciclo Urbano del Agua desde las líneas de la nueva gobernanza.Maestu ha afirmado que en estos momentos se mantienen reuniones de trabajo con representantes de las autonomías del país para desarrollar líneas de trabajo transversales relacionadas con el cambio climático, la fiscalidad y la financiación, o la relación con los ciudadanos. La ponente ha terminado subrayando que "estamos en unos tiempos donde no hay usuarios, ni clientes, las personas son portadoras de derechos".Federico Buyolo, director de la Oficina Alto Comisionado para la Agenda 2030 en Gobierno de España, ha centrado su intervención en subrayar la importancia de las acciones locales en el panorama global. Así, ha invocado la nueva concepción del desarrollo sostenible que se encuentra afectada por cuestiones sociales y medioambientales además de las económicas.Para Buyolo, la Agenda 2030 resulta una base de calado para iniciar ese proceso transformador que demanda un mundo global, y va más allá de los objetivos marcados y del centenar de metas establecidas.Además, durante la jornada se han presentado los resultados de la sesión de trabajo que han mantenido las cuatro mesas asesoras que conforman el Observatorio del Agua sobre aspectos relacionados con la gobernanza del agua en las ciudades, la participación ciudadana en las políticas públicas de agua, las formas apropiadas de contribución de Emasesa en el desarrollo sostenible de nuestro entorno con el horizonte 2030, y los medios para acceder a una consulta real sobre las demandas ciudadanas en este espacio.