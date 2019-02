Más de 20 artistas unen sus voces para crear la Fundación del legado de Juan Peña 'El Lebrijano'

Juan Peña, 'El Lebrijano', En Una Actuación

Más de 20 artistas unen sus voces en un concierto el próximo 8 de marzo para recaudar fondos para crear la Fundación del legado de Juan Peña 'El Lebrijano', fallecido hace tres años.Los artistas que actuarán serán Pepe de Lucía, José de la Tomasa, El Pele, Inés Bacán, Fernando de la Morena, Diego Carrasco, Tomás Perrate, Esperanza Fernández, Pedro El Granaíno, Argentina, María Peña, José Valencia, Diana Navarro, Anabel Valencia, David de María, Nolasco, Macanita, Fran Fernández, Dorantes, Rycardo Moreno, Paco Cepero, Pedro María Peña, Antonio Montoya, Antonio Malena, Malena Chico, Javi Ruibal, Manuel Valencia, Lelo Soto, Pastora Galván o la Orquesta Andalusí, entre otros.La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha sido el escenario elegido para la presentación oficial de 'Un gitano universal', un acto que ha contado con la presencia del alcalde de Lebrija (Sevilla), Pepe Barroso; el director de la Bienal de Flamenco de Sevilla, Antonio Zoido, y la hija de El Lebrijano y directora artística del espectáculo, Ana Belén Peña, que estará presentado por el crítico Manuel Martín Martín y al que se une, en la dirección musical, Juan Reina, según ha explicado en un comunicado la Diputación."Juan es nuestro Hijo Predilecto, un gitano y un músico universal que siempre miró con amplitud de visión al enorme horizonte de la música", ha destacado el alcalde de Lebrija, a la vez que ha resaltado que "su música tiene un valor que está por encima del espacio y del tiempo". Además, ha hecho hincapié en la colaboración que presta el Ayuntamiento lebrijano a este proyecto.Por su parte, Antonio Zoido ha recordado "momentos especiales de Juan en la Bienal de Flamenco", como su actuación con Camarón. "Vi cantar a Juan unas galeras como yo he escuchado jamás, el flamenco debe ser un arte de transmisión generacional", ha dicho, ensalzando el trabajo de los herederos de 'El Lebrijano', "ya que el día que no haya legado del flamenco, éste dejará de existir".Ana Belén Peña ha cerrado la presentación oficial agradeciendo a todos los artistas "compañeros de mi padre, que están haciendo un gran trabajo con disciplina y responsabilidad". "No queríamos hacer un homenaje normal y corriente, porque mi padre no era normal y corriente", ha indicado. Ana Belén Peña ha adelantado que 'El Lebrijano' tendrá una gran presencia en el espectáculo y ha animado a todos los presentes a asistir porque "van a perder algo muy bonito si no van".Artistas como Juan Reina, director musical del espectáculo, Nolasco, Argentina, José Valencia o Pedro María Peña han estado presentes en la rueda de prensa. Además de la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Lebrija, Tamara Carrasco, y Segundo Falcón del Instituto Andaluz del Flamenco.'Un Gitano Universal' será un repaso por la discografía más relevante de 'El Lebrijano', con la participación de la Orquesta Andalusí. Cada artista invitado interpretará un tema de Juan Peña y el espectáculo contará con algunas sorpresas como la dedicatoria de Dorantes, con una pieza compuesta esencialmente para la ocasión, o la participación de la bailaora Pastora Galván, bailando la Santa de Gabriel García Márquez.--EUROPA PRESS--