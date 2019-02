El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, la pasada semana en comisió

El vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha invitado este martes al presidente de Vox, Santiago Abascal, a explicar "hasta qué punto está dispuesto a poner en cuestión la aprobación del próximo Presupuesto andaluz, que garantiza derechos, simplemente por modificar un proyecto de ley". "Se puede ser populista pero después la realidad es otra", ha apostillado.Así se ha pronunciado Marín en una entrevista en la Cope, recogida por Europa Press, al hilo de que Abascal haya afeado "otro incumplimiento de lo pactado" en el acuerdo de investidura de su formación con el PP en Andalucía en materia de Memoria Histórica, así como haya avisado de que los 'populares' "querrán aprobar los presupuestos y no podrán".El líder andaluz de Cs ha rechazado que se pueda poner en cuestión la aprobación de las cuentas autonómicas por la reclamación de derogar una ley, "esto sería poner en cuestión la seguridad y la garantía de los servicios públicos fundamentales a 8,5 millones de andaluces" y, además, "ese tipo de cuestiones se tienen que debatir en el Parlamento", más cuando "una proposición de ley no se debate en el Gobierno, el Ejecutivo saca un proyecto de ley".Así, aunque ha dicho que Vox "está en su derecho de decir lo que crea conveniente", "si cree que por derogar una ley para la que necesita una mayoría que no tiene puede poder en cuestión los fondos para la sanidad, la educación, las políticas sociales, las ayudas a los empresarios o a los agricultores, tendrá que explicarlo en campaña"."Que explique que no va a garantizar recursos y derechos porque está empeñado en cambiar una ley para lo que no tiene mayoría", ha agregado Marín, que ha invitado a Abascal a explicar "hasta qué punto está dispuesto a poner en cuestión la aprobación de un Presupuesto que garantiza todos estos derechos simplemente por modificar un proyecto de ley".EL PRESUPUESTO, ANTES DE LAS MUNICIPALESEntretanto, el vicepresidente del Gobierno andaluz ha explicado que el consejero de Hacienda, Juan Bravo, ya está trabajando en la envolvente del Presupuesto andaluz para el presente ejercicio para que pueda estar confeccionada la ley "en un plazo razonable", toda vez que cree que "es posible que esté lista antes de las elecciones municipales" del próximo 26 de mayo.Sobre la situación financiera de la Junta, si bien ha explicado que eran conscientes de que soportaba una deuda pública de más de 35.000 millones de euros, "hay muchas situaciones que no esperábamos", como que "hay un problema de liquidez provocado por compromisos de sentencias firmes o reclamaciones judiciales".Así, ha avisado de que estas circunstancias supondrán "limitaciones" en el Presupuesto de este año, al que también afectará que se hayan aprobados los Presupuestos Generales del Estado para el 2019 y, por tanto, se desconoce el objetivo de déficit o las transferencias a cuenta.En cualquier caso, Marín ha explicado que se presentarán unas cuentas andaluzas "realistas, que afronten los problemas y que den transparencia de la situación que tenemos". "Esto debemos hacer si queremos ser el gobierno del cambio, seríamos irresponsables si no partimos del conocimiento exacto de la situación", ha agregado.Así, confía en que esté listo "a la mayor brevedad posible", para luego planteárselo a todas las fuerzas "y ver si somos capaces de sacarlo adelante". "Igual encontramos que tenemos un Presupuesto pero no conseguimos sacarlo adelante antes por cuestiones electorales", ha planteado.En cuanto a las prioridades, Marín ha explicado que se centran en saber cuál es la situación de la Junta y que precisamente las primeras decisiones del cogobierno han ido encaminadas a "eliminar trabas administrativas, reducir la administración paralela o eliminar entes que no tenían una utilidad". En este punto, ha explicado que se han llevado "una alegría" al disolver la Fundación Mediara pues han encontrado "un fondo de 1,7 millones que no sabemos qué hacía ahí y que vamos a recuperar".NO DESCARTA ACUERDOS CON PSOE EN LOS GOBIERNOS LOCALESDe otro lado, y sobre las próximas citas con las urnas, el líder de Cs ha asegurado que su partido superará las 400 candidaturas en las próximas elecciones municipales y no descarta acuerdos con el PSOE en los gobiernos locales, aunque su formación a nivel nacional haya rechazado apoyar al PSOE tras las generales y en el plano autonómico hayan alcanzado un acuerdo de gobierno con los 'populares'.Marín ha explicado que Cs ha decidido no apoyar al PSOE tras las generales porque se ha demostrado que el secretario general de este partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha elegido como compañeros de viaje a los que quieren romper este país". "Pero en el ámbito municipal, habrá que ver los proyectos de ciudad y la aritmética posible", ha destacado.Así, tras defender que "los ciudadanos no pueden pagar la confrontación política", sino que hay que apostar por el "diálogo y el consenso", Marín ha apuntado que es "más difícil entenderse con unos partidos que con otros", pero que seguramente se den acuerdos tras las municipales con distintas fuerzas políticas, siempre en función de "las personas y los proyectos".Preguntado por el candidato a la Alcaldía de Sevilla, dado que no repetirá el anterior candidato, Javier Millán, Marín ha explicado que la persona elegida no se conocerá antes del 8 ó 9 de marzo, que es la fecha en la que terminan las primarias para las listas al Congreso.Supone que será una persona "muy conocida" y el "mejor o la mejor candidata". Respecto al perfil que buscan para dicha responsabilidad, ha dicho que es "el que se merece Sevilla, una persona capaz de representar a esta tierra y de mirar al futuro con ganas e ilusión".Sobre las primeras semanas del nuevo Gobierno andaluz, Marín ha relatado que han sido "muy intensas, duras y difíciles" pero que los resultados pueden visualizarse de cara a las próximas generales, ante la posibilidad de que se dé un resultado parecido a nivel nacional.Tras apuntar que el Gobierno andaluz se siente "muy observado desde el minuto uno" tanto en el contexto de España como en el de Europa, ha negado que existan enfrentamientos en el seno del Ejecutivo entre miembros de PP y Cs por quien tiene "más protagonismo". "No podemos caer en luchas estériles que tiren por tierra la ilusión de los andaluces", ha afirmado.--EUROPA PRESS--