Turismo.- Marín

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha defendido este miércoles el Plan de Acción 2019 "como la herramienta para preparar a Andalucía ante el cambio de ciclo turístico", mientras el PSOE-A y Adelante Andalucía han acusado al cogobierno de mantener "continuismo" del anterior Ejecutivo en la gestión de este sector.Marín, que ha comparecido ante el Pleno del Parlamento para informar sobre la situación y perspectivas del turismo en Andalucía, ha recordado que el pasado jueves se aprobó por unanimidad el referido Plan, "que está en sintonía con los cambios y nuevos escenarios que se están produciendo en el sector del turismo".Ha explicado que los recursos disponibles para el plan se mantienen pero no así la asignación a las distintas líneas estratégicas ya que "el nuevo Gobierno hará cambios y ya los está haciendo". "Aportamos estrategias, ideas, trabajo, ilusión y medidas basadas en la eficacia, la gestión y la defensa del interés general", ha añadido.El consejero ha apostado por "una industria turística en Andalucía fuerte, viable, rentable y competitiva que pueda hacer frente a problemas como la estacionalidad o la precariedad del mercado laboral".Marín ha planteado un escenario turístico en el que la competencia es mucho mayor, "con países como Turquía, Egipto o Túnez que cuentan con margen de crecimiento a su favor", a la par que ha avisado de que la reestructuración del sector aéreo "puede transformar por completo el mapa aéreo del turismo". Además, ha apuntado al cambio en el modelo alojativo propulsado por las viviendas turísticas y el cambio radical en el modelo de vacaciones, "que huye de las prolongadas estancias veraniegas".Desgranando el Plan de Acción 2019, ha explicado que contempla 680 actuaciones diferentes por 50 países de los cinco continentes y una inversión de 27 millones de euros, "la misma cantidad que en 2018, por la prórroga presupuestaria, pero con los recursos distribuidos de forma diferente".En concreto, el nuevo plan cuenta con 9,6 millones de euros para promoción turística, 6,5 millones para comunicación, la misma cantidad para patrocinios, la acción especial y los Patronatos contarán con 1,4 millones y el marketing digital dispondrá de 2,9 millones de euros.Marín ha explicado que desplazando recursos de comunicación y promoción "se ha conseguido triplicar el presupuesto destinado a marketing digital". Además, se va a ir incorporando progresivamente un seguimiento digital con Big Data de las actuaciones para ver su incidencia en los potenciales viajeros "y comprobar su auténtica repercusión".EL MERCADO ALEMÁN Y EL BREXITEn cuanto a los retos más inmediatos, el vicepresidente ha señalado la puesta en marcha de un Plan de acción específico "para poner freno a la caída del mercado alemán", en el que se invertirán más de 190.000 euros y que comenzará el próximo mes de abril, y que habrá medidas concretas para hacer frente al Brexit.Así, ha explicado que se han previsto acciones como la asistencia a la World Travel Market y una campaña de promoción específica, como en el caso alemán.Por último, Marín se ha puesto a disposición de los miles empresarios y pequeños autónomos "que sostienen y son el motor del turismo en Andalucía", cuando ha precisado que "de las 72.000 empresas que conforman el sector en Andalucía, de ellas, 68.000 son pymes".PSOE-A VE "UNA RETAHÍLA DE INTENCIONES"En el turno de posicionamiento de los grupos parlamentarios, el diputado del PSOE-A Javier Carnero ha manifestado que el consejero ha hablado de muchos objetivos, pero no ha diferenciado ni concretado ninguno y se ha quedado sólo en una "retahíla de intenciones", en línea con lo que viene haciendo el nuevo Gobierno andaluz de PP-A y Cs."Nada de nada en lo que se refiere a novedades", según ha apuntado Carnero, para quien es evidente que el consejero pretende una "clara continuidad" de las políticas del anterior Ejecutivo del PSOE-A. Carnero ha señalado que el turismo de esta comunidad ha tenido una trayectoria ascendente y al hablar de rentabilidad, siempre se hace en términos positivos.Por Adelante Andalucía, David Moscoso ha avisado de que el cogobierno del PP-A y Cs "aspira a mantener una gestión continuista del anterior Ejecutivo del PSOE-A en cuanto a un modelo turístico de burbuja especulativo con graves consecuencias para el interés general de Andalucía, lo que los sindicatos califican 'cara B' del turismo". Además, ha urgido a impulsar un modelo de empleo en este ámbito que no sea precario ni "tipo Bangladesh".La diputada de Vox Ángela Mulas ha señalado que es fundamental promover un turismo de calidad en Andalucía, que tiene un posicionamiento muy débil para la demanda de un turista con poder adquisitivo alto. Ha indicado que hay que adoptar nuevas políticas frente al cambio de ciclo que se avecina y que supone un descenso en el número de visitantes extranjeros y de pernoctaciones. En nombre del PP-A, Bruno García ha destacado el "impacto" que el turismo tiene en Andalucía y ha defendido que este sector debe seguir creciendo "basándose en la creación de un empleo de calidad" y, para ello, ha abogado, entre otras medidas, por conseguir que aumente el gasto medio de los turistas que visitan la Comunidad.Por Cs, Raúl Fernández ha puesto en valor la "celeridad" de Marín para plantear el plan de acción para este ejercicio, que marcará las líneas estratégicas de la consejería y los objetivos a lograr. Ha añadido que hay que apostar por Andalucía como un destino turístico de calidad, más que por la cantidad, y que un objetivo debe ser la desestacionalización del turismo, fomentando el turismo de interior, el rural o el de congresos.