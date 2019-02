El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Ju

El vicepresidente de la Junta, consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, y líder andaluz de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha mostrado su sorpresa después de que el grupo parlamentario del PSOE-A se negara este jueves a votar dos iniciativas en la Cámara autonómica relativas a Cataluña con lo que, a su juicio, "se alinea con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abrir la puerta a un posible acuerdo con todos los que quieren romper este país".Así se ha pronunciado Marín, en declaraciones a los periodistas en Sevilla, al ser preguntado por la decisión de los socialistas de no participar en la votación de sendas proposiciones no de ley en el Pleno del Parlamento --una del PP-A y otra de Cs-- contra el "golpe de estado" en Cataluña y en defensa de la unidad de España. El PSOE-A se negó a votar al entender que constituían una "cortina de humo".Al respecto, Marín ha considerado que los socialistas "tienen todo el derecho a posicionarse cómo consideren necesario" pero entiende que la decisión de no votar "manifiesta que se alinea con Pedro Sánchez para abrir la puerta a un posible acuerdo con los que quieren romper este país"."Esa es mi traducción ante la sorpresa de la no votación del PSOE-A, que calla ante los que quieren romper este país y ante la negociación de Sánchez con los separatistas", ha zanjado el líder andaluz de la fuerza naranja.De otro lado, y en vistas a las próximas elecciones generales y municipales, Marín ha explicado que no tiene "socios preferentes", que aspira a ganar en las urnas y una vez que se conozcan los resultados buscarán "la coincidencia de proyectos". En el caso local, a parte de la aritmética, ha resaltado la importancia de los proyectos que cada fuerza política tengan para cada ciudad. Por eso, "encapsularía" las nacionales y después, "se resolverán las municipales".--EUROPA PRESS--