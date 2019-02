Marín critica que PSOE-A no trasladó que la Junta debe 700.000 euros a trabajadores de Escuela de Arte Ecuestre

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, durante la entrevista con E

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha criticado que el PSOE-A, durante el relevo de poderes en el Ejecutivo andaluz con el cambio de gobierno, no informó de que adeudaba a los trabajadores de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre unos 700.000 euros en concepto de nóminas, un "derecho" que ahora repondrá el cogobierno del PP-A y Ciudadanos (Cs), que pretende resolver esta situación "desde el diálogo".En una entrevista con Europa Press, Marín ha señalado que si bien cuando cogió el relevo en el Ejecutivo andaluz desde el PSOE-A le trasladaron que no había ningún problema con esta Fundación, sita en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera, al entrar en contacto con la misma, "he encontrado que los trabajadores reclaman unos 700.000 euros"."Y además tienen razón porque firmaron unos acuerdos en el 2011 para que no se produjeran despidos en virtud de los que cobrarían menos de 2012 a 2014, periodo en el que se les detraían un importe de los salarios a cambio de que no se despidiera a nadie", ha explicado para apuntar que una vez que expiró el plazo que comprendía el acuerdo, "ni en el 2015, ni en el 2016 ni en el 2017 se les ha pagado esas cantidades".Por ello, los trabajadores denunciaron esta situación en el Juzgado de lo Social que, según ha indicado el vicepresidente, "les ha dado la razón y ha dicho a la Junta que tiene que pagarle a los trabajadores esos 700.000 euros, que es el pago que reclaman".Así las cosas, Marín ha explicado que aunque el aprovisionamiento del dinero está y se puede pagar, "también el anterior gobierno denunció una situación dentro de la propia Fundación reclamando el cumplimiento de unos horarios que no se habían venido produciendo en el marco de ese acuerdo", por lo que existe otro procedimiento judicial abierto en la misma Escuela. Y todo a pesar de que desde el PSOE-A le comentaron al darle el relevo que "no había ningún problema" que concerniera a este ente.Ahora, el vicepresidente ha explicado que el Gobierno andaluz "está en disposición de respetar las decisiones judiciales, de devolverle esos derechos a los trabajadores y pretendemos resolverlo desde el diálogo". "Nuestra voluntad es resolverlo, esperando los tiempos y hacerlo a través del diálogo y el entendimiento", ha zanjado Juan Marín.--EUROPA PRESS--