El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, en el Pleno del Parlamen

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha abogado este viernes por que el defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, repita en el cargo dada su experiencia y su actitud "crítica" con el Ejecutivo andaluz.A preguntas de los periodistas en Sevilla, Marín ha considerado que Maeztu debería mantenerse en el cargo porque "ha hecho buen trabajo, tiene mucha experiencia y ha sido crítico cuando ha tenido que serlo, y sé que va a seguir siéndolo y eso es bueno".Y es que, a juicio de Marín, "un Gobierno necesita que haya juicios críticos porque eso nos mantiene en alerta y nos hace corregir los fallos", lo que ha contrapuesto al PSOE-A, partido al que, según ha asegurado, "no le gusta" tener voces críticas a su gestión.Tras considerar que se podría "prescindir" de los adjuntos de esta Oficina, y aludiendo también al resto de órganos de extracción parlamentaria que están pendientes de renovación, el vicepresidente ha defendido que "lo importante es tener a profesionales que digan al Gobierno qué está haciendo mal para poder corregirlo".LA RENOVACIÓN, ENTRE MAYO Y JUNIOSi bien ha explicado que no ha habido avances en las negociaciones que ha impulsado el Gobierno andaluz con los grupos parlamentarios para renovar la RTVA, Marín ha considerado que va "por buen camino" y que se alcanzará un acuerdo "muy rápido", que lleve a la reforma de esta empresa pública "en el corto plazo y espero, con casi toda seguridad, que con el consenso de todas las fuerzas políticas".Tras señalar que el PSOE-A no les ha trasladado de momento ningún nombre para que presida la RTVA, el dirigente de Cs ha advertido de que "lo razonable" es que se culmine la renovación de la dirección de la cadena autonómica entre mayo y junio, una vez que pasen las elecciones, que condicionan la emisión.A su juicio, mayo es el momento "ideal" para la reforma de la RTVA porque han terminado los comicios y también cambian las programaciones para el verano, y "hacerlo ahora estaría fuera de lugar, nadie lo entendería porque tampoco hay una urgencia extrema"."Se hará con normalidad, con sentido común, pensando en mejorar el servicio y poner raciocinio en todos los órganos de extracción parlamentaria", ha sostenido Juan Marín antes de trasladar que espera que "entre mayo y junio esté todo resuelto".--EUROPA PRESS--