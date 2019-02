Manga, videojuegos, visitas y tren turístico, en las Jornadas Enoturísticas de Villanueva del Ariscal

La localidad sevillana de Villanueva del Ariscal celebrará sus IV Jornadas Enoturísticas entre los días 22 y 24 de febrero, un certamen organizado por el Ayuntamiento ariscaleño, bajo el lema 'Taberna, mosto y buena mesa', en el que tienen cabida no sólo la promoción de la gastronomía y las tradiciones vinícolas, "tan importantes en un pueblo que se precia de tener el vino más antiguo de España", sino también actividades culturales orientadas para el consumo de toda la familia.Así, durante los días de celebración de las jornadas y como actividades paralelas al concurso de tapas y mosto, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un programa de actividades, entre las que se incluyen: visitas a bodegas, actividades y talleres infantiles, visitas a la Ermita de San Miguel, ruta en el tren turístico y un encuentro de manga y videojuegos.Para presentar a los medios de comunicación el cartel y la programación del evento se han dado cita en la Casa de la Provincia de la Diputación la diputada del PP Isabel Díaz Cutiño, los diputados provinciales Virginia Pérez y Juan de la Rosa y la concejala municipal de Turismo, Inmaculada Rodríguez Urbina, acompañando al alcalde ariscaleño, Martín Torres Castro, quien ha destacado el interés de su Ayuntamiento en "seguir promocionando y difundiendo nuestro patrimonio gastronómico y vinícola a través de estas jornadas".En esta edición serán 13 los establecimientos participantes en la sección gastronómica de las jornadas, que maridarán sus tapas con el mosto proveniente de las bodegas de la comarca, a un precio de 2,50 euros la tapa y el mosto.Tras su degustación, los visitantes podrán pedir a los establecimientos que les sellen la foto de su consumición para participar así en el concurso de selección de la mejor opción gastronómica de las Jornadas. Entre los premios se encuentran diez packs de vino de Villanueva, cuatro vales para almuerzo o cena para dos personas en cualquiera de los establecimientos participantes o dos packs de una noche de hotel para dos personas.En este marco, el día 23 el programa de actividades comienza a las 11,00 horas, con un taller de pintura para niños en la Casa de la Cultura que exigirá inscripción previa, en dos turnos de diez niños. La visita a las Bodegas Silva será de entrada libre entre las 11,00 y las 17,00 horas, mientras que en Bodegas Góngora se ofrece una visita guiada en turnos de 11,30 y 12,30 y a las 12,30 horas acogerán la actuación de Escolanía Nova Stella y Coro Nov'Ariscal.Además, de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 se podrán realizar visitas a la Ermita de San Miguel. A las 12,00, comienzan las visitas guiadas a Bodegas Loreto y a la Nave de la Cabalgata. El tren turístico se pone en marcha a las 12,00 horas, con cuatro paradas --Ayuntamiento, Cuatro Caminos, Ermita y Campo Feria-- y, desde las 13,00 horas, los castillos hinchables gratuitos, en la Ermita y Cuatro Caminos; pasacalles itinerante y cuentacuentos en la Plaza La Ermita. También en Cuatro Caminos, a las 16,00 horas, hay un taller infantil de uva. El espectáculo audiovisual Los 4 Elementos, en la Plaza del Santísimo Sacramento, cierra la jornada de 19,00 a 20,30 horas.De su lado, el día 24 se añade a este programa el pasacalles de la Banda Municipal San Antonio de Padua, de 13,00 a 15,00 horas, y el espectáculo de fin de jornada, centrado en la magia, de 16,30 a 17,30 horas, en Cuatro Caminos.VI ENCUENTRO DE MANGA Y VIDEOJUEGOSMención especial merece la celebración, en paralelo con las IV Jornadas Enoturísticas, del VI Encuentro de Manga y Videojuegos Japan Tour, que tendrá su escenario en la Caseta Municipal el día 23 y el día 24. Un Japan Tour que recoge un compendio de actividades que incluye juegos de mesa muy novedosos, una decena de talleres para sacar el lado más creativo de los participantes, participación en concursos de karaoke, dibujo, baile K-pop y una pasarela cosplay.Además, el Japan Tour de Villanueva del Ariscal dispone de una completa zona en la que disfrutar de los últimos lanzamientos y los títulos favoritos de los jugones, compitiendo en partidas en solitario o en partidas colectivas. Así, habrá títulos clásicos, como FIFA 19 o Tekken 7, o los más novedosos, como Super Smash Bros; además de juegos manga como Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 y My Hero One's Jutice, o los juegos de móvil Clash Royale y Pokémon Go.--EUROPA PRESS--