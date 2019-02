Antonio Maíllo en una imagen de archivo

El portavoz del Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, ha hecho un llamamiento al "diálogo y al uso de la política" frente a la concentración de la "extrema derecha" de la Plaza de Colón en la capital madrileña bajo el lema 'Por una España Unidad, ¡Elecciones Ya!'.En el marco de la Marcha de la Desbandá, que conmemora el 81º aniversario de la masacre de la Carretera Málaga-Almería, Maíllo ha afeado la "manifestación de la extrema derecha", refiriéndose a los partidos convocantes PP, Ciudadanos (Cs) y Vox, que a su juicio se encuentran en "términos políticos muy preocupantes"Por ello, frente a la "provocación de las derechas", el también parlamentario ha valorado que "tenemos que invitar siempre al diálogo y al uso de la política" para "intentar buscar soluciones a los problemas de este país, pero no desde el marco en el que lo quieren hacer, que es el que curiosamente siempre hacen cuando tienen problemas".Al respecto, ha criticado que hablen de patria mientras "ocultan la retahíla de corrupciones que han desarrollado y tiene el PP en los Juzgados". "Hablan de patria pero están pactando con las grandes financieras y grandes corporaciones bancarias multinacionales de otros países la entrada en los servicios públicos tanto andaluces como españoles", ha alertado.Asimismo, ha reprochado que "hablan de patria para ocultar la desigualdad, la pobreza y el paro" mientras, a su juicio, "no se está hablando por esta tensión política absolutamente rechazable". Al hilo, ha afeado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), "que va por la vida de moderado, se haya ido tirado de las orejas de su líder, Pablo Casado, a una manifestación de la extrema derecha".Por ello, de nuevo ha insistido en que "tenemos que invitar a que sea el diálogo y el agotamiento de la palabra la que nos mueva como sociedad para construir una comunidad en la que a pesar de que haya diferencias esto no pueda llevar al escenario en al que nos quieren llevar las tres derechas".--EUROPA PRESS--