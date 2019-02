El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo

El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha hecho un llamamiento este sábado para afrontar las "cafradas" de Vox en Andalucía con una estrategia de "racionalidad" frente a su "pensamiento autoritario y reaccionario".En declaraciones a periodistas, Maíllo ha opinado sobre la iniciativa de Vox de conocer los nombres de las personas de las Unidades de Violencia de Género de la administración andaluza subrayando que "no podemos hacerle el juego a su técnica de propaganda".Así, en la celebración de la Coordinadora Federal de IU que aborda este sábado las próximas elecciones generales, Maíllo ha dicho que "las cafradas que ellos plantean ocultan una realidad: su pensamiento profundamente autoritario y reaccionario" mientras "no se habla de los problemas reales".Maíllo ha lamentado que dicha petición se ha realizado para "tapar sus peticiones de compatibilidad que quieren hacer en el Parlamento", explicando que ocho de doce diputados de Vox han presentado la solicitud de compatibilidad para seguir haciendo caja mientras hacen política basura".Al respecto, el coordinador de IU Andalucía ha apelado a "afrontar una estrategia de racionalidad en la que no le demos la propaganda que se le está dando".Paralelamente, Maíllo ha apuntado que "vivimos unos tiempos básicos para la democracia". "Las elecciones son una respuesta a ese estímulo social que se está produciendo, en las que hay una derechización profunda de los espacios de las derechas y creemos que hay una fuerza que puede situar el debate en la clave social", ha expresado.Al hilo, ha manifestado que "si vencemos en el debate político los problemas sociales de la gente, la precariedad, la lucha por la igualdad, la democracia, la ecología, la necesidad de recuperar derechos laborales, pensiones, la reivindicación de los servicios públicos, nuestro espacio se va abrir paso en un momento que es complejo pero que se tienen que buscar alianzas".En este marco, ha mostrado su "confianza" es que el 28F habrá una "respuesta formidable, cívica y solidaria" en las calles de Sevilla, por lo que ha hecho un llamamiento "a la movilización a todos los andaluces que creen en la autonomía como forma de corrección de nuestras desigualdades y el 8 de marzo con una manifestación y huelga feminista"."Desde IU hemos defendido el 28 de febrero permanentemente cuando muy poca gente se movilizaba", ha añadido destacando que "ahora con Adelante Andalucía también nos incorporamos a esa movilización con muchos sindicatos, asociaciones de vecinos, organizaciones ecológicas y otros partidos"."Es un espacio amplio de unidad para reivindicar el poder y la soberanía andaluza en el sentido de una administración que debe resolver los problemas de los andaluces pensando desde la cercanía y los intereses de la tierra", ha concluido.--EUROPA PRESS--