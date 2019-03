Maíllo (IU) ve en el 8M y 15M una sociedad que "no se resigna a la ame

El portavoz del grupo parlamentario de Adelante Andalucía y coordinador general de IULV-A, Antonio Maíllo, ha valorado la importancia de las movilizaciones feministas del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer y de los jóvenes bajo el lema 'Juventud por el clima' de este pasado viernes 15 ya que "demuestran que hay una sociedad que no está dispuesta a resignarse frente a la amenaza del avance de la derecha".Así se ha expresado Maíllo este sábado en declaraciones a los medios tras participar en la Comisión Coordinadora de IU en Madrid, donde ha razonado la existencia de este sector de la sociedad al que se refiere, el cual "tampoco está dispuesto a resignarse a quienes hablan de una alternativa progresista, pero después hacen las mismas políticas que la derecha en términos económicos y sociales".En esta línea, ha expuesto que Unidas Podemos, coalición para las elecciones generales en la que se integra IU, Podemos y EQUO, representa "esa izquierda organizada ideológica" que "tiene que afianzarse" en el Congreso para llevar a cabo "las reformas que no se han producido por una labor timorata del Gobierno de Pedro Sánchez" y porque "la mejor forma de vencer a la derecha no es solo aritméticamente, sino también políticamente".Así las cosas, Maíllo ha vislumbrado "un escenario abierto" en donde los "hitos" del 8M y del 15M determinan que "la construcción de un nuevo país tiene que estar vinculada a la defensa del feminismo y de la igualdad, y a la defensa del cuidado ambiental".Por ello, frente a ese "alto nivel de indecisión", ha sentenciado que la campaña electoral "va a ser decisiva para determinar el espacio que IU va a desarrollar para construir políticas de blindaje de servicios públicos y recuperación derechos laborales".LISTAS AL CONGRESOPor otro lado, el dirigente de IU en Andalucía ha evitado valorar los procesos de formación de candidaturas de otros partidos por "el respeto que pedimos cuando los tenemos nosotros", y lo que sí ha repasado es "el esfuerzo" de compañeros de su partido que van en la candidatura de Unidas Podemos."Son una gente muy solvente con una capacidad para trabajar en el Congreso, muy apegados a los problemas sociales, y con una capacidad para proyectar un nuevo país y una Andalucía que tenga voz clara y activa en el Congreso", ha resaltado.Así, ha concluido que en IU están "muy satisfechos" con los candidatos que renuevan ya que "han hecho un magnífico trabajo" y por la incorporación de nuevos miembros, "gente muy joven muy preparada y con muchas ganas de afrontar este reto para que la voz de Andalucía sea alta activa y de primera en el Congreso".--EUROPA PRESS--