Córdoba.- Maíllo (IU) exige en Espejo una estrategia de repoblación ru

El portavoz del Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía y coordinador general de IULV-A, Antonio Maíllo, ha exigido una estrategia de repoblación y estimulación en "la Andalucía que se vacía", en referencia a las zonas rurales, ya que en provincias como Córdoba, Jaén o Granada, "la mayoría de municipios pierden población".Así lo ha asegurado Maíllo en declaraciones a los medios tras participar en la presentación de la candidatura de IU a las elecciones municipales en Espejo (Córdoba), donde ha concretado que en la provincia de Córdoba, 65 municipios han perdido población; en Jaén, 85, y en Granada, más de 100.En base a estos datos, el parlamentario ha asegurado que IU "está muy preocupada" y por eso está desarrollando un "amplio trabajo" en el mundo rural para reivindicar la importancia de "un espacio que debe de dar equilibrio territorial" y en el que "no puede haber una escuela menos y no puede haber un servicio de dependencia menos porque, precisamente, esos son los servicios que pueden garantizar la atención a la población envejecida, pero también la expectativa del crecimiento de población".Así, ha expuesto que, aunque la comunidad no pierde población en su conjunto, "está sufriendo dos tipos de éxodos", uno en referencia a la marcha de gente de los pueblos del interior a la costa, "en busca de mejores perspectivas", y otro por el paso de población de pueblos de interior a las zonas más pobladas de sus propias provincias, lo cual "está provocando que en provincias como Córdoba, Jaén o Granada, la mayoría de municipios pierdan población en esta última década".--EUROPA PRESS--