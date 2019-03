El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, en el Parlamento andaluz

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor del Menor de Andalucía, dirigida en funciones por Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio dirigida al Ayuntamiento de Sevilla para solicitarle información sobre las actuaciones para solucionar el problema del centro de educación permanente (Ceper) del Polígono Sur sobre la falta de la plaza de conserje en el turno de tarde.Así, en la queja, consultada por Europa Press, la Defensoría explica que el pasado octubre Maeztu, junto con algunos miembros de su equipo, realizó una visita al Ceper del Polígono Sur, con el propósito de valorar los incidentes ocurridos tras la agresión sufrida por la directora del mencionado centro por un menor de edad.Explica que en el transcurso de dicha visita se pudo conocer, entre otras cuestiones, el problema que afecta al servicio de portería del centro, "ya que, según se nos informó, en aquel momento prestaba sus servicios en el Ceper una única persona en turno de mañana, la cual suele ser requerida por otros recursos educativos cuando se produce alguna baja o incidencia, por lo que no es infrecuente que el servicio en cuestión se encuentre desatendido en algunos momentos".Además, expone que en el curso 2017/2018 el servicio de portería estaba cubierto por dos personas, una para el turno de mañana y otra para el turno de tarde, aunque, añade, "también podía ser requerido puntualmente para prestar sus servicios en otros centros educativos de la zona, dejando sin servicio puntualmente al Ceper". Sin embargo, al comenzar el presente curso escolar 2018/2019 "no se cubrió la plaza de portería, ni en el turno de mañana ni en el turno de tarde; quedándose, por tanto, el centro sin este servicio".Ante esta eventualidad al inicio del curso, Maeztu señala que la directora comenzó a realizar gestiones para la cobertura de la plaza "y, tras diversas vicisitudes, consiguió que el Ayuntamiento de Sevilla dotase la plaza con una persona pero solo y exclusivamente en el turno de mañana, con el agravante de que en determinados días se ausenta para trasladarse a otros recursos, tal y como se ha señalado que ocurría en el año anterior".En todo caso, el Defensor lamenta que se ha notificado desde la Administración que "no se dotará a este Ceper ni a ningún otro de la provincia de Sevilla de un profesional de portería que desempeñe sus funciones en el turno de tarde".Por ello, el Defensor del Menor de Andalucía ha incoado, de oficio, un expediente con la finalidad de trasladar el problema a la corporación municipal y solicitar un informe sobre las actuaciones que se puedan realizar para su solución, "teniendo en cuenta las especiales circunstancias de la zona donde se ubica el citado centro", precisa la institución.--EUROPA PRESS--