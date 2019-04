Luis Gordillo, VI Premio de Cultura de la Universidad de Sevilla

Sevilla.- Luis Gordillo, VI Premio de Cultura de la Universidad de Sev

SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS(El jurado del VI Premio de Cultura de la Universidad de Sevilla (US), tras la evaluación de todas las candidaturas, y por unanimidad, ha decidido conceder el galardón al pintor Luis Gordillo. El jurado ha valorado para la entrega de este premio su excepcional trayectoria artística como pintor español, siendo una de las principales figuras del arte abstracto en España.Según un comunicado, el jurado ha estado compuesto por el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro; la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo; el director Adjunto de Conservación e Investigación del Museo del Prado, Andrés Úbeda de los Cobos; el catedrático de la Universidad de Sevilla Jacobo Cortines; el director general de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Sevilla, Luis Méndez; y Concepción Horgué, secretaria general de la Universidad de Sevilla y secretaria del jurado.Luis Gordillo nace en Sevilla en 1934. Vive y trabaja en Madrid. Desde sus inicios a finales de los años cincuenta y hasta la actualidad la obra de Gordillo ha sido sinónimo de vanguardia. El informalismo, el arte pop y la constante geométrica han sido muy determinantes en su obra y en gran parte de los que han seguido al artista sevillano.En su obra, además de esos componentes, aparecen el dibujo, el grabado y la fotografía como actividades consustanciales con su práctica, que acabarán adjetivándose en la actualidad con el uso de la herramienta informática. Todas y cada una de esas incorporaciones a su obra ha venido contestada por el seguimiento de aquellos que han visto en el maestro la inspiración de su trabajo y, sobre todo, por el gran público, que desde mediados de loas años setenta lo ha tenido como modelo de contemporaneidad.En la actualidad, la figura de Luis Gordillo se presenta como el gran referente de la pintura española contemporánea, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, como lo demuestra su participación en grandes eventos artísticos como la Bienal de Venecia.Para la Universidad de Sevilla, Luis Gordillo es además otro de los grandes referentes en el campo de las Humanidades. El artista, que primero estudió Derecho en la hispalense y más tarde Bellas Artes es motivo de numerosos estudios tanto de tesis como de trabajos fin de máster y de grado. En la actualidad hay grupos de investigación que desde la Universidad de Sevilla han firmado convenios con instituciones científicas como el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico para la catalogación y estudio de su obra.Asimismo, la Universidad de Sevilla cuenta con obra del artista en su Colección de Arte Contemporáneo, quien fue de los primeros en apoyar las actividades culturales que se iniciaban en el Cicus a través de su participación en la 'Abierto por obras', la primera exposición que se realizó, en el por aquel entonces espacio recién abierto.Gordillo ha recibido numerosos premios y reconocimientos entre los que destacan el premio Nacional de Artes Plásticas (1981), el Premio Andalucía de Artes Plásticas (1991), Medalla de oro al Mérito de las Bellas Artes del Ministerio de Cultura (1996), el Premio Velázquez a las Artes Plásticas, (2007) y el de Hijo predilecto de Andalucía (2012). Su obra se ha expuesto en numerosas galerías privadas tanto en exposiciones individuales como colectivas.Entre sus muchas muestras en espacios públicos cabe destacar las siguientes exposiciones antológicas; IVAM (Valencia 1993), Meadows Museum (Dallas, 1994), MACBA (Barcelona, 1999), Museum Folkwang (Essen 2000), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid, 2007), Kunst Museum (Bonn, 2008), CAC (Málaga 2012), ARTIUM (Vitoria-Gasteiz 2014) y CAAC (Sevilla 2016).EL PREMIOLa Universidad de Sevilla creó el Premio de Cultura de la US en octubre de 2012 para reconocer el mérito de personas e instituciones relacionadas con el mundo de la cultura en cualquiera de sus manifestaciones: mecenazgos, apoyos, colaboraciones, trayectorias, méritos, excelencia, actuaciones destacadas o singulares, etcétera. Tiene carácter anual y consiste en la entrega de un título acreditativo y de una edición facsímil y personalizada de un ejemplar del Fondo Antiguo de la Biblioteca de la US.Otros galardonados han sido: I Premio de Cultura, al escritor y académico Arturo Pérez Reverte (2012); II Premio de Cultura, a la pintora Carmen Laffón (2014); III Premios de Cultura, al barítono Carlos Álvarez (2015); IV Premio de Cultura, a la bailaora María Pagés (2016); y V Premio de Cultura, al torero Francisco Romero López, Curro Romero (2018).--EUROPA PRESS--