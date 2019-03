Los miembros de la asociación de comerciantes del mercadillo popular de El Jueves tienen previsto instalar una vez más este jueves sus puestos, después del despliegue policial y de servicios públicos desplegado por el Ayuntamiento hispalense durante la última celebración de este mercado semanal para hacer cumplir la reordenación del mismo. En ese sentido, el colectivo sigue insistiendo en que el espacio determinado por el Ayuntamiento para sus puestos es "insuficiente", por lo que los vendedores no están "conformes" con la nueva ordenación.Así lo ha manifestado a Europa Press Francisco García, uno de estos vendedores, explicando que después de que no se celebrase a todos los efectos la asamblea prevista por el colectivo, pues medió la ausencia de uno de los principales responsables de la asociación, es difícil vaticinar "qué va a pasar" este jueves tras el mencionado despliegue municipal en el entorno de la calle Feria contra los puestos de venta y tenderetes instalados al margen de la "ordenación" determinada por el Consistorio para este mercado popular.García, al respecto, ha explicado que los vendedores siguen sin estar "conformes" con dicha ordenación, porque el espacio asignado para la instalación de los puestos de venta es "insuficiente" para el género de los comerciantes y para obtener rentabilidad al mismo. "A ver qué sucede", ha reiterado.LA REORDENACIÓN DEL JUEVESComo refleja la hemeroteca, allá por 2010, el Ayuntamiento de Sevilla y la asociación de comerciantes del mercadillo popular de El Jueves, cuyos orígenes se remontan al siglo XIII, firmaban un convenio de colaboración para que este mercado de antigüedades y objetos de segunda mano incorporase la identificación y delimitación de sus puestos de venta, regidos además por un horario determinado.El convenio en cuestión regulaba la instalación de los 124 puestos de venta autorizados en 2001 por lo que a sus dimensiones, localización y "correcta identificación" se refiere, dado que ambas partes señalaban entonces que el "intrusismo" es uno de los principales problemas que afronta este mercadillo popular.Además, las partes acordaban un horario concreto para la celebración del mercadillo, concretamente entre las 07,00 horas y las 15,00 horas de cada jueves del año, a excepción del Jueves Santo, mientras los comerciantes se comprometían a recoger debidamente los puestos de venta del mercado.En ese sentido, fuentes municipales han indicado a Europa Press que desde entonces, este mercadillo popular se ha expandido por diversas calles más allá de la calle Feria, incorporando algunos puestos de venta productos ajenos a las antigüedades y artículos singulares. Tal extremo, según el Consistorio, estaba suscitando incidencias en materia de accesibilidad, limpieza y convivencia, extremo por el cual en los últimos tiempos se propuso una "reordenación" del mercadillo para atajar tales problemas.LA ÚLTIMA PROPUESTASegún el Ayuntamiento, en la última reunión con la asociación de comerciantes del mercadillo popular de El Jueves se trasladó a los vendedores que para "garantizar" la accesibilidad, las vías de salida ante cualquier incidencia de seguridad y la convivencia, el mercadillo debía acotarse a la propia calle Feria y la plaza de Montesión, con sólo los 124 puestos reconocidos en 2010, extremo que comenzaría a ser aplicado desde marzo.En ese sentido, y tras la mencionada y reciente intervención policial, saldada con la retirada de los puestos de venta no autorizados o instalados más allá de la delimitación estipulada, Francisco García manifestaba a Europa Press que no resulta "viable" reducir el espacio con el que contaba este mercadillo, porque entre las antigüedades en venta figuran "cómodas, sillas, arcas y otros muebles" y con "dos metros" cuadrados por puesto, por ejemplo, no es suficiente. "Han reducido el espacio a la mitad", ha aseverado.García reconocía que junto con los puestos tradicionales media la actividad de personas a las que ha atribuido nacionalidades extranjeras y que acuden a la calle Feria y su entorno a vender "ropa, calzado" o enseres "recogidos de la basura", extremo que no ha compartido. "Eso que lo quiten", indicaba, aclarando eso sí que con este despliegue policial habían "pagado justos por pecadores".--EUROPA PRESS--