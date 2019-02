Los Palacios firma dos contratos para obras del Supera 6 en pistas de atletismos y asfaltado

El alcalde firma los nuevos contratos

El alcalde de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), Juan Manuel Valle (IP-IU), junto al edil de Urbanismo, José Manuel Triguero, ha firmado sendos contratos con las empresas adjudicatarias de las obras correspondientes a dos proyectos incluidos en el Plan Supera VI de la Diputación. Se trata de la "Reparación de pista de atletismo y mejoras de instalaciones deportivas de la calle Juan José Baquero" y "Aglomerados de tramos de varias calles del municipio".La primera de las firmas fue con la Empresa Garacot Proyectos y Obras, que se encargará de ejecutar el proyecto denominado "Reparación de pista de atletismo y mejoras de instalaciones deportivas de la calle Juan José Baquero". En este caso, han firmado el alcalde, Juan Manuel Valle, y Manuel Domingo, en representación de la citada empresa.Este proyecto cuenta con una inversión de 311.730,70 euros, además de una mejora en el proceso de licitaciòn que aportará la empresa de 77.889,44 euros, lo que permitirá ampliar las instalaciones eléctricas e iluminación y mejorarlas. También se sustituirá la canaleta con rejilla antivandálica, además de la aplicación de color en solera de hormigón, arquitectura textil y sustitución de arena por pavimento continuo in situ. Pero sobre todo, según aseguró el alcalde, "daremos respuesta a la gran demanda de muchos aficionados y clubes que practican el atletismo, pues esta pista llevará el nombre de nuestro campeón del mundo en duatlón, el palaciego Rafael Curado Tejero".La segunda firma de contrato la realizaron el regidor municipal y Antonio Garrucho, representante de la empresa Construcciones Garrucho, que se encargará de ejecutar el proyecto denominado "Aglomerados de tramos en calles, Postas, Abajo, Diego Llorente, Juan de la Cierva, Antonio Gaudí, Triana, Venezuela, Guatemala, y vía de servicio en Avenida de Sevilla". Este proyecto cuenta con una inversión de 131.773.62 euros, además de una mejora en la ejecución de 52.000 euros, que permitirá asfaltar otros tramos de calles no previstos en el proyecto inicial.Por último, Juan Manuel Valle, anunció "que en breve se procederá a la reparación del asfaltado de la calle Heliópolis. Una vía, que ya se le hizo un arreglo integral con la sustitución del alcantarillado, nueva red de abastecimiento de agua potable, acerados, a través de un proyecto PFOEA, y que la empresa adjudicataria no realizó bien el asfaltado y que ahora de nuevo se reparará".--EUROPA PRESS--