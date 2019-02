Juzgados De Lo Social De Córdoba

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Justicia Social, el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla reclama la creación de nuevos juzgados que acabe "con la caótica e insostenible situación de colapso" que sufre la Jurisdicción Social en la provincia que "impide cumplir con los derechos de la ciudadanía a tener una tutela judicial efectiva y rápida y a un cumplimiento real de la justicia social".En un comunicado, el Colegio Oficial recuerda que vienen pidiendo a las distintas administraciones "soluciones reales que resuelvan este colapso absoluto", al tiempo que ha subrayado que que el último Juzgado de lo Social fue creado en el año 2000, sin que se hayan incrementado desde entonces."Con la crisis económica empeoró aún más la situación, sin que hasta el momento haya visos de volver a una normalidad procesal, conseñalamientos y resoluciones en plazos razonables", ha lamentado la entidad colegial.Si bien, el Colegio de Graduados Sociales de Sevilla resalta que "todo esto ocurre no por la labor de jueces, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios, sino porque con los medios técnicos y humanos actuales es materialmente imposible abordar la cantidad de asuntos que entran o están pendientes de resolución judicial".El propio juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, alerta en su Informe Anual de esta situación de los Juzgados de lo Social de Sevilla, que en 2018 les fueron repartidos 14.191 asuntos --una media de 1.290 por cada Juzgado--, "lo que supone una variación sobre el módulo de entrada (800) del 61,25 por ciento", indicando la necesidad de crear seis nuevos Juzgados de lo Social para equilibrar una realidad que "lesiona directamente los derechos e intereses de los ciudadanos, así como de los funcionarios que se ven sometidos a cargas de trabajo absolutamente inasumibles y de los propios profesionales queintervienen en la Jurisdicción Social".Ante esta situación, el presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla, Rafael Hidalgo, recuerda que si todas las jurisdicciones tratan temas sensibles, quizás la Jurisdicción Social sea "la que más sensibilidad conlleva"; siendo un pilar "fundamental" que compone el Estado Social y de Derecho."Se tratan asuntos como salarios impagados, indemnizaciones pordespido, prestaciones de seguridad social, etc. Y el colapso de esta jurisdicción lleva a señalamientos judiciales de año y medio o dos años de asuntos que deberían resolverse con celeridad, pues hablamos del sustento económico de los ciudadanos", ha advertido."¿De qué comen estas familias mientras se resuelve su caso? Durante los años más duros de crisis hemos visto asuntos de trabajadores despedidos a los que le debían nóminas esperando a ser resueltos sus asuntos y que han agotado sus prestaciones por desempleo, mientras en la vía civil eran demandados estos mismos trabajadores por no poder pagar sus hipotecas o alquileres, teniendo que recurrir a instituciones como Cáritas o Cruz Roja, y a sus familiares para poder comer, mientras esperaban a que dicha jurisdicción dictaminase sobre su despido y salarios impagados", ha expuesto.Como posibles soluciones a esta situación de colapso, el Colegio reivindica crear nuevos Juzgados de lo Social, dotándolos a todos de los medios humanos y técnicos necesarios para un funcionamiento óptimo que permita una Justicia Social efectiva."Es por ello que nos adherimos a la petición del juez decano de Sevilla de la necesidad de crear, al menos, seis nuevos juzgados para la Jurisdicción Social", añade el ente colegial.Otras medidas que destaca el Colegio de Graduados Sociales de Sevilla son la modificación de la ley para poder agrupar acciones, "las de seguridad social caben perfectamente acumuladas en un solo procedimiento y las reclamaciones de cantidad deberían ir unidas al despido siempre".--EUROPA PRESS--