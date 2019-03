Los ediles de Sí Se Puede Dos Hermanas concurren a las municipales con su marca y Antonia Pérez al frente

Sevilla.- 26M.-Los ediles de Sí Se Puede Dos Hermanas concurren a las

Los concejales de Sí Se Puede Dos Hermanas en el Ayuntamiento nazareno Antonia Pérez y Chema García han presentado este martes la candidatura a la Alcaldía que encabezan con dicha marca y los números uno y dos de la lista, respectivamente, defendiendo que se trata de la única opción verdaderamente "municipalista" al no estar sujeta a "estructuras orgánicas de otros ámbitos".La lista electoral de Sí Se Puede Dos Hermanas de cara a los comicios municipales del 26 de mayo está encabezada, por este orden, por Antonia Pérez, Chema García e Inmaculada del Pino en los tres primeros puestos, quienes conforman actualmente el citado grupo municipal. Sí Se Puede Dos Hermanas, recordémoslo, obtuvo cuatro actas de edil en las elecciones municipales de 2015, pero Estrella Guzmán, candidata a la Alcaldía por dicha formación en aquellos comicios, se escindió del grupo y actualmente es concejal no adscrita.A Antonia Pérez, Chema García e Inmaculada del Pino les siguen en los puestos de salida de la lista Carmen Rodríguez García, Mayka Martínez y Arantxa Ramírez, conformando un proyecto político que incluye la toma de contacto con formaciones como Equo para incluir propuestas ecologistas en el programa electoral, Pacma Y Uprodea para "enriquecer la parte animalista" o Iniciativa Andaluza, en base a las repercusiones municipales que tiene su modelo federal en Andalucía."Sí Se Puede se presenta como un partido para toda Dos Hermanas. Sólo de Dos Hermanas, al no estar sujeto a estructuras orgánicas de otros ámbitos. Sólo responderemos ante las nazarenas y nazarenos. Somos el único partido municipalista, un proyecto en el que todos tienen cabida porque solo de esa manera se puede hacer mucho más y mejor", indica Pérez, toda vez que también en el ámbito de la izquierda, en esta localidad figura la candidatura de Adelante Dos Hermanas, liderada por la exsecretaria general del extinto Partido Andalucista (PA) y dirigente de Primavera Andaluza Pilar González como candidata y conformada por personas de IU y Podemos.En cualquier caso, la candidata de Sí Se Puede a la Alcaldía nazarena ha defendido que "la mejor política es la que sale de la ciudadanía", señalando que el principal objetivo de Sí Se Puede es impulsar económicamente y modernizar Dos Hermanas, generando más empleo "con la igualdad y sostenibilidad por bandera".Además, ha defendido que el partido tiene comunicación "constante" con equipos de gobierno de localidades como Atarfe y Villanueva de Tapia, donde el modelo político que Sí Se Puede quiere traer a Dos Hermanas ya está funcionando en sus Ayuntamientos."Sí Se Puede ofrece la posibilidad de renovar la confianza en nuestro proyecto, con una línea política novedosa, ganadora. Estamos convencidas de que este proyecto es bueno para todas y todos los habitantes de Dos Hermanas, con vocación de largo plazo", ha afirmado de su lado Chema García, número dos de la lista.--EUROPA PRESS--