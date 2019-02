Protesta de los bomberos del Aljarafe ante el metro

La plantilla del servicio de extinción de incendios de la Mancomunidad del Aljarafe ha protagonizado un sonoro acto de protesta en la sede de la entidad comarcal, al ver "confirmado" que ha "caído en vía muerta" el acuerdo anunciado recientemente por la Diputación, para comenzar a solucionar los aspectos "operativos" de este servicio marcado por un prolongado conflicto laboral por su falta de efectivos y la negativa de la plantilla a aceptar más horas extraordinarias, y plantear además su integración en el futuro Consorcio Provincial de Bomberos.Así lo ha manifestado a Europa Press un portavoz de la plantilla, con relación al acuerdo anunciado por el director de Servicios Supramunicipales de la Diputación de Sevilla, José Luis Girón, de cara a mejorar la operatividad de este servicio y comenzar a promover su integración en el naciente Consorcio Provincial de Bomberos, ideado para unificar los recursos humanos y materiales hasta ahora divididos entre las instalaciones de la Diputación y los parques de bomberos municipales.Y es que el servicio de bomberos del Aljarafe sigue marcado por su reconocida falta de efectivos y la huelga de celo protagonizada por su plantilla en demanda de la creación de nuevas plazas, merced a los acuerdos adoptados en 2007 y 2017.Porque en 2007, cuando los bomberos de la Mancomunidad del Aljarafe protagonizaron ya un primer y enconado conflicto en demanda de la ampliación de plantilla, se acordó la incorporación de nuevos funcionarios para que el servicio contase con 65 efectivos, si bien tras aquel acuerdo llegó el desplome de las administraciones como consecuencia de la crisis económica.NUEVO ACUERDOYa en febrero de 2017, la Mancomunidad del Aljarafe y sus bomberos alcanzaron un nuevo acuerdo para poner fin a la huelga de celo que ya protagonizaban entonces los funcionarios en demanda de una ampliación de efectivos acorde al crecimiento de la población de la comarca, pactando la creación de 19 nuevas plazas a lo largo de tres años, para que el número de efectivos creciese de 47 a 66.No obstante, la promoción de tales plazas se ha demorado porque las autoridades estatales no autorizaban las mismas dadas las restricciones impuestas en materia de incorporación de nuevo personal a las administraciones. Empero, la Mancomunidad del Aljarafe decidió finalmente promover una oferta de empleo público con las nueve primeras plazas del total de 19 comprometidas, al objeto de convocarlas y cubrirlas.En paralelo, ya el pasado mes de octubre, representantes de la Diputación, de la Mancomunidad del Aljarafe, de los municipios de la comarca con más de 20.000 habitantes y por ende con competencia directa en materia de bomberos y de la junta de personal del servicio aljarafeño de extinción de incendios celebraban una reunión en el Ayuntamiento de Camas.Durante la reunión, se habría analizado la creación de una comisión específica para avanzar en las medidas necesarias para la integración de los bomberos del Aljarafe en el Consorcio Provincial de Bomberos, extremo que conllevaría además una mesa general de negociación para dilucidar de qué manera son transferidos los efectivos desde la Mancomunidad al nuevo ente provincial.Después, José Luis Girón anunciaba "un acuerdo" entre la Diputación, la junta de personal del servicio de bomberos de la Mancomunidad del Aljarafe y los alcaldes de los municipios de más de 20.000 habitantes, para dar pasos concretos en el sentido descrito.En el plano "operativo", según Girón, el acuerdo implicaría la organización de unos nuevos mínimos para los turnos de guardia de los parques de bomberos de Mairena del Aljarafe y de Santiponce, los dos con los que cuenta la Mancomunidad, con seis efectivos en el primer caso y tres en el segundo, además de un operador de comunicaciones.Para afrontar tales "refuerzos" en los turnos, según Girón, sería necesario un esfuerzo económico de todas las partes, en el que la Diputación ostentaría buena parte del peso.MEDIDAS LABORALESEn el plano laboral, el acuerdo implicaría medidas destinadas a adaptar las condiciones de las que gozan los bomberos del Aljarafe a las condiciones de los bomberos de la propia Diputación, como antesala a su integración en el nuevo Consorcio Provincial de Bomberos, pues por su naturaleza algunas de estas condiciones serían reconocidas como derecho pero su aplicación estaría sujeta a la citada integración.En ese sentido, la plantilla de los bomberos del Aljarafe protagonizaba este pasado jueves una sonora protesta "espontánea" en la sede de la Mancomunidad, en el marco de la mesa general de negociación que se celebraba en torno a dicha propuesta de acuerdo, según ha explicado un portavoz de los trabajadores. Según los bomberos, que ya venían avisando de las reticencias de la interventora de la Mancomunidad frente a dicho texto, durante la reunión habría quedado de relieve que la institución comarcal "no tiene capacidad para aplicar" la propuesta de acuerdo aludida por Girón, porque su masa salarial "no permite la subida presupuestaria" necesaria para la operación.Señalando estos impedimentos "jurídicos y económicos", la plantilla de los bomberos del Aljarafe ha opinado que el acuerdo anunciado por Girón ha "caído en vía muerta", exponiendo que los efectivos se sienten "engañados" por los dirigentes, extremo que les llevó a celebrar la citada protesta "sorpresa" en la sede de la Mancomunidad. Así las cosas, la plantilla aboga por "buscar otro escenario", insistiendo una vez más en que la Diputación debe "coger las riendas" del servicio aljarafeño de extinción de incendios.--EUROPA PRESS--