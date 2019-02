Lluís Bassat expondrá en Sevilla el otro 'Rey' de ARCO: "Me gusta el a

El publicista Lluís Bassat, comprador de la obra 'Nuestros reyes favoritos', en la que aparece retratado el Rey Felipe VI, ha afirmado este jueves que le gusta "el arte que construye y no el que destruye". Según ha señalado Bassat, su intención es mostrar esta obra en la exposición que tiene previsto organizar en Sevilla sobre su colección."Me gusta el arte que construye no el que destruye. Lo he comprado un poco por reacción", ha afirmado en declaraciones a Europa Press el catalán, que ha adquirido este miércoles --primer día de la feria-- la obra realizada por el artista finés afincado en España Riiko Sakkinen por un total de 11.000 euros.En ella, la imagen del Rey Felipe VI está acompañada de nombres de "otros reyes" como el Rey Melchor, el Rey Gaspar, el Rey Baltasar, el Rey León, Martin Luther King o Burger King, entre otros.A diferencia de esta obra, el 'Ninot' del Rey de Santiago Sierra y Eugenio Merino, valorado en 200.000 euros y que deberá arder en el primer año desde su compra, aún no ha encontrado comprador, aunque la galería sí ha recibido ofertas internacionales, entre las cuales destaca la de un museo privado de Panamá.'NINOT': "FÁCIL, SIMPLE Y SUPERFICIAL"Respecto a la obra de Sierra, Riiko Sakkinen, artista del otro 'Rey', ha señalado declaraciones a Europa Press que el 'Ninot' es "muy fácil, simple y superficial", aunque en todo caso ha dejado clara su admiración tanto a la trayectoria de Sierra como la de Merino.En su pieza 'Nuestros reyes favoritos', Sakkinen prefiere no ser tan directo y dejar "libertad al espectador". "En el arte que yo intento hacer no es tan importante mi opinión sino la del espectador", ha defendido el artista finés, que lleva 20 años en España.En su caso, ha defendido que su obra no es crítica, y que en todo caso la crítica está "en el ojo del espectador", porque cree que 'Nuestros reyes favoritos' también se podría tomar "como una celebración de la monarquía".El artista ha señalado que desde que reside en España ha visto que "la relación de los españoles con la monarquía es muy difícil de entender", ya que hay gente "aparentemente de izquierdas que incluso la apoyan" y que la ven como "garantía de democracia"."Hay algo bueno en la monarquía. En una república se supone que todos somos iguales, pero no es cierto. En una monarquía está escrito que no todos somos iguales, sino que uno está por encima de los demás y eso recuerda la realidad", ha indicado.--EUROPA PRESS--