28A.- Levy Afea La "Violencia Y El Acoso De Independentistas" En Barce

La vicesecretaria general del PP, Andrea Levy, ha afeado este domingo los actos de "violencia y acoso" por parte de "independentistas" registrados este pasado sábado en Barcelona, argumentado que la "única opción" para evitar tales situaciones es un Gobierno del PP, liderado por Pablo Casado.En declaraciones a periodistas en Córdoba, Levy ha mostrado su "solidaridad" ante los altercados registrados "acompañando a las víctimas frente a los ataques de los independentistas". Al respecto, la 'popular' ha señalado que en la manifestación de Madrid "fueron a marcar terreno, pidiendo un cobro por adelantado al Gobierno de Sánchez que lo contempló en silencio y sin nada que opinar".Respecto a la registrada este pasado sábado en Barcelona, Levy ha criticado que "se dedicaron a atacar, insultar, acosar y amenazar a los que piensan diferente", por lo que se ha preguntado "¿quiénes son aquí los intolerantes y los que se creen dueños de Cataluña?", respondiendo que son "los amigos de Pedro Sánchez, los mismos que acosan y tiran piedras son los que le dan la mano al Gobierno socialista".Al respecto, ha argumentado que la "situación de tensión y violencia" se produjo porque "hay un Gobierno en la Generalitat de Catalunya que ha sido permisivo con los comandos en defensa de la República" que, ha continuado, "son la kale borroka que toda la vida". Por ello, Levy ha reprochado que "no podemos tener un Gobierno que tiene la mano atada a los independentistas" mientras Sánchez "no reconoce que su única opinión de llegar a Moncloa es con ellos".Así, Andrea Levy ha subrayado que "la única opción para que eso no ocurra es un Gobierno del PP con Pablo Casado que no va a permitir referéndum, chantajes y que si hay que tomar el control de los Mossos de Escuadra para velar por la pacífica convivencia de los catalanes, piensen como piensen, lo va a hacer"."NI DÍAZ, NI SÁNCHEZ, NI ZAPATERO"En referencia a las elecciones generales del 28 de abril, Levy ha apuntado que Andalucía se ha convertido en el "ejemplo del cambio político para España", dado que el Gobierno socialista de Susana Díaz trajo "menos prosperidad económica, menos empleo y listas ocultas de sanidad y servicios públicos"."El Ejecutivo de Juanma Moreno esta descubriendo todo lo que Díaz tenía oculto y está abriendo la esperanza a los andaluces de todo aquello que estaba por arreglar, solucionar y mejorar", ha dicho la 'popular' señalando que "ese es el ejemplo que queremos en España" para "no repetir errores del pasado". "No más Díaz, Sánchez ni Zapatero", ha indicado.Así, la vicesecretaria general ha reiterado que los "únicos gobiernos posibles son los liderados por el PP". "No queremos construir muros en ningún lugar y no queremos divisiones" explicando que desea "proyectos estructurales que ayuden al país a ganar competitividad y mejorar el bienestar de los ciudadanos".--EUROPA PRESS--