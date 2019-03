Las electrolineras y el módulo iónico reducido de Central Eléctrica Iónica, el invento español presente en Genera 2019

Las electrolineras y el módulo iónico reducido de Central Eléctrica Ió

Genera 2019, Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, organizada por Ifema en colaboración con el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (Idea), entre los días 26 de febrero y 1 de marzo, ha acogido la presentación de los dos últimos avances de la empresa española Central Eléctrica Iónica sobre investigación en energía iónica: las electrolineras y el módulo iónico reducido para conectividad en elementos que precisen movilidad."En estos días hemos presentado dos novedades. La primera es el sistema para recarga de vehículos eléctricos fuera de la red, orientado a la red de gasolineras a nivel nacional, las electrolineras. Y también hemos presentado el módulo iónico reducido, el equipo pequeño, que es más versátil para muchas aplicaciones más pequeñas que lo industrial", ha destacado el consejero delegado de Central Eléctrica Iónica, Alberto Santana.Concretamente, según detalla un comunicado de la entidad, la empresa española entra este 2019 en el sector de las electrolineras y en el sector de las compañías eléctricas. Así, están "muy interesados en que Iónica vaya sustituyendo la producción de energía eléctrica con carbón". Las electrolineras son estaciones de servicio que dispensan energía para recargar las baterías de los coches eléctricos. También se puede utilizar para coches híbridos.El módulo Iónico es un generador eléctrico enlazable sin limitación de potencia para el sector industrial, hotelero, viviendas, recarga de vehículos eléctricos, transporte marítimo, ferroviario, vector de apoyo a eólica, fotovoltaica y otros sectores. La ionización es, básicamente, agua con sal dentro de un depósito de plástico. Se trata de un generador eléctrico enlazable sin limitación de potencia.Está clasificado por la European Patent Office (EPO) como fuente de energía renovable mitigadora del cambio climático. Produce la corriente a partir de sales en procesos internos electroquímicos. No genera calor ni contamina, ocupando una superficie reducida. Puede ser instalado en sótanos, garajes, interiores o exteriores. También se suministran instalados en contenedores.Estos módulos, invento español, que se han presentado este 2019 en Genera en su versión reducida tras su lanzamiento el pasado año en formato industrial, "producen electricidad por sí mismos, no precisan de cableado y están considerados como fuente de energía renovable".Para el sector industrial, el kilowatio por hora se produce a menos de 0,04 céntimos de euros. Por su parte, para un chalet, con un coste inicial de 17.989 euros, se puede "garantizar el suministro eléctrico interrumpido durante 20 años", ha destacado el presidente y consejero de la compañía.Iónica Central Eléctrica prevé facturar unos 70 millones de euros este 2019, cuenta actualmente con nueve puntos de concesionarios en España y está en proceso de completar la parte de expansión relativa al territorio nacional. "Necesitamos 60 concesionarios en España", ha explicado Santana, quien ha añadido que sobre la expansión internacional "no hay prisa". "Vamos a consolidarnos en España y después vamos replicando el proceso en el resto de países de la Unión Europea", ha afirmado.--EUROPA PRESS--