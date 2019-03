Imagen de una manifestación feminista en Sevilla con motivo del 8 de m

Las concejalas de Participa e IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Susana Serrano y Cristina Honorato en el primer caso y Eva Oliva en el segundo, secundarán la huelga feminista de 24 horas convocada para este viernes con motivo del Día Internacional de la Mujer, una movilización a la que se adhieren por segundo año consecutivo."Nos sobran los motivos para denunciar las innumerables desigualdades que sufrimos las mujeres y para apoyar estos paros laborales, de cuidados, estudiantiles y de consumo. Este 8 de marzo vuelve a ser una reivindicación necesaria, por lo que saldremos a las calles con toda nuestra alegría y fuerzas", han indicado en un comunicado conjunto.De esta forma, las ediles de IU y Participa suspenden su agenda habitual y, desde primera hora de la mañana, se volcarán en las movilizaciones que ya están convocadas. Tanto Eva Oliva como Susana Serrano y Cristina Honorato participarán activamente en los piquetes informativos que se celebrarán desde el inicio de la jornada de huelga y acudirán a los actos que se llevarán a cabo en torno a los juzgados del Prado, así como a la "masiva movilización" que recorrerá las calles de Sevilla por la tarde.Las concejalas de Participa e IU han recordado en su comunicado que, aunque como ediles no tienen "reconocido" el derecho a la huelga, la secundarán "porque no podemos permanecer impasibles ante la precariedad laboral que padecemos las mujeres, las violencias machistas que nos golpean cada día, y que tienen en los asesinatos solo la punta del iceberg, o ante la discriminación que sufrimos a la hora de cuidar a nuestros menores y mayores"."Este 8 de marzo no nos podemos quedar en casa. Tenemos que visibilizar que sin nosotras se para el mundo. Denunciar el machismo estructural no es solo cosa de mujeres. Los hombres también deben secundar esta jornada de huelga", han manifestado desde Participa e IU.En este sentido, los concejales Daniel González Rojas (IU) y Julián Moreno (Participa) también irán a la huelga y se sumarán a esta jornada reivindicativa. El portavoz municipal de IU se pondrá a disposición de lo que marquen las compañeras de su formación, así como del PCE, ya sea en tareas de logística como en cuestiones organizativas. Además, se unirá a las movilizaciones que el movimiento feminista ha convocado en la ciudad.Por su parte, el edil de Participa Sevilla cooperará en el espacio de cuidados que se va a establecer en La Verde Morá (plaza del Pelícano) y que estará coordinado por hombres. Allí habrá una ludoteca, lugar para descansar, así como para comer durante toda la jornada de esta huelga, que también es de cuidados y de consumo.--EUROPA PRESS--