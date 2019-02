Las constructoras de obras públicas brindan su colaboración a la Junta para realizar un nuevo plan de infraestructuras

La presidenta del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción y Obras Públicas (Ceacop), Ana Chocano, ha brindado a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio su colaboración para la realización de un nuevo plan de infraestructuras en la Comunidad y pide que "no se ralenticen" los trabajos iniciados.En declaraciones a Europa Press, Chocano ha mostrado su deseo de que la elaboración de un documento que sustituya al Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (Pista) no represente la paralización del sector. "Obviamente un cambio de gobierno ralentiza los procesos, pero esperamos que todas las infraestructuras en ejecución o pendientes de terminar sigan su desarrollo en los niveles marcados", aunque ha advertido de que puede que "se amplíen los plazos de ejecución" de las mismas.Por otra parte, Chocano ha llamado la atención sobre las declaraciones en comisión este pasado miércoles de la consejera del ramo, Marifran Carazo, en las que afirmaba que "faltaba mucho dinero que no aparece en los presupuestos y que están comprometidos" y ha advertido de que esto significará que "en 2019 la licitación nueva va a ser poca".Frente a esto, ha reclamado que en los próximos presupuestos de la Junta el montante dedicado a Fomento aumente para hacer frente a lo comprometido y para destinar "una parte del mismo a acometer nuevas obras que son necesarias en la Comunidad".En cuanto a los proyectos prioritarios, la presidenta de las constructoras de obras públicas ha señalado el foco puesto por parte de la Administración andaluza en los transportes metropolitanos y ha llamado a "poner en servicio" el tranvía de Jaén. También ha pedido que se liciten los planes de conservación integral de carreteras así como a acciones puntuales en el viario andaluz.Por último, ha destacado que el sector necesita que se mantenga la actividad. "Las empresas han pasado once años en crisis y cuando atisbábamos una recuperación, ha llegado una cascada de elecciones que lo ralentizan todo", ha advertido Chocano, quien ha subrayado que "las empresas siguen pagando nóminas e impuestos y necesitan que la rueda económica continúe".--EUROPA PRESS--