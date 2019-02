Las comisiones se constituyen este lunes con polémica por la Presidencia de Vox en la competente en Memoria Histórica

Fachada Del Parlamento Andaluz

El Parlamento de Andalucía celebra este lunes, 11 de febrero, las sesiones constitutivas de las comisiones legislativas, así como de las permanentes no legislativas que aún restan por ser constituidas, con polémica por la Presidencia de Vox en la comisión de Cultura y Patrimonio, departamento que tiene adherido las competencias de Memoria Histórica.Si bien en un primer momento se informó de un acuerdo cerrado entre los cinco grupos parlamentarios para el reparto de la composición de las mesas de las comisiones --presidentes, vicepresidentes y secretarios--, posteriormente tanto el PSOE-A como Adelante Andalucía han asegurado que dicha unanimidad no era tal pues criticaban que les habían presentado una propuesta "cerrada" que habrían acordado previamente el PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox.Según el referido acuerdo, el PP-A ostentaría la Presidencia de cinco comisiones, mientras que el PSOE-A y Cs estarían al frente de cuatro cada uno, Adelante Andalucía de dos y Vox se haría cargo de la Presidencia de una de ellas, concretamente, la de Cultura y Patrimonio, que tiene las competencias sobre Memoria Histórica.La designación de Vox a cargo de la comisión de Cultura y Patrimonio ha suscitado las críticas de Adelante Andalucía y del PSOE-A, que ha reivindicado dicha Presidencia ofreciendo que el partido de Santiago Abascal se quede al frente de la de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.Así, será este lunes cuando se constituyan las comisiones eligiendo de entre sus miembros una Mesa, compuesta por un presidente, un vicepresidente y un secretario, de modo que la elección se verificará de acuerdo con la normativa de elección de la Mesa del Parlamento, adaptada al número de puestos que se pretenden cubrir, como recoge el Reglamento de la Cámara.Está previsto que, una vez que queden constituidas las comisiones legislativas, se formalicen las convocatorias para que los respectivos consejeros de la Junta comparezcan a fin de informar sobre las líneas de trabajo de sus departamentos los días 13 y 14 de febrero, miércoles y jueves.LAS COMISIONESSegún informaron fuentes de la Presidencia del Parlamento, el referido acuerdo que reparte los puestos de las mesas de las 16 comisiones, fue el resultado de una ronda de reuniones que la presidenta, Marta Bosquet, mantuvo con los distintos portavoces parlamentarios a principios de esta semana con ánimo de cerrar un pacto consensuado con todas las fuerzas.Once de las 16 comisiones que presiden los grupos se corresponden con cada una de las once consejerías del nuevo Gobierno andaluz que comparten el PP-A y Cs, mientras que las otras cinco son las de Estatuto de los Diputados; Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y de sus Sociedades Filiales; Seguimiento y Control de la Financiación de los Partidos Políticos con Representación en el Parlamento de Andalucía; Desarrollo Estatutario, y Asuntos Europeos.Aparte de esas 16 comisiones, en la Cámara también funcionan las comisiones de Reglamento y la Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones, ambas presididas por Bosquet.Los presidentes de cada comisión, así como los portavoces de los grupos en las mismas, cobrarán un complemento de 508,46 euros; los vicepresidentes, 345,27 euros; y los secretarios, 182,08 euros, lo que se suma al sueldo que perciben como diputados autonómicos, tal y como consta en el régimen económico que regula los salarios de los parlamentarios andaluces.REPARTO DE LAS MESASEn virtud del acuerdo reseñado, el PSOE-A, grupo mayoritario con 33 diputados, ocuparía dos presidencias de las comisiones legislativas como son la de Hacienda, Industria y Energía, cuya Vicepresidencia tendrá el PP-A y la Secretaría, Cs; y la de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, con la Vicepresidencia del PP-A y un secretario de Vox.Si no hay cambios, los socialistas también organizarán desde la Presidencia dos comisiones no legislativas, concretamente la de Desarrollo Estatutario, que tendrá un vicepresidente de Cs y un secretario del PP-A; y la de Asuntos Europeos, con un vicesecretario del mismo partido y un secretario de Adelante Andalucía.Por su parte, el PP-A, partido de gobierno y con 26 escaños, presidirá cinco comisiones, cuatro legislativas y una no legislativa. De las primeras, son Presidencia, Administración Pública e Interior, con la Vicepresidencia ocupada por Cs y la Secretaría por Vox; la de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, con un vicepresidente de Vox y un secretario de Cs; la de Educación y Deporte, con Cs en la Vicepresidencia y Adelante en la Secretaría; y la comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, cuya Vicepresidencia tendrá el PSOE-A y la Secretaría, Cs.De las comisiones no legislativas, los 'populares' tendrán en la XI Legislatura la Presidencia de la Comisión del Estatuto de los Diputados, mientras que Adelante Andalucía tendrá la Vicepresidencia y Cs, la Secretaría de la misma.El partido naranja, con 21 parlamentarios, al igual que el PSOE-A, situará a sus diputados en cuatro presidencias, en este caso, tres legislativas y una no legislativas. Así, Cs presidirá la comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, con un vicepresidente del PP-A y un secretario del PSOE-A; la de Salud y Familia, con Adelante en la Vicepresidencia y el PP-A con la Secretaría; y la comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que tendrá al PP-A en segundo lugar y a un diputado del PSOE-A como secretario. Cs también tendrá la Presidencia de la Comisión de Control de la RTVA, de carácter no legislativo, y cuya Vicepresidencia ostentará el PP-A y Vox, la Secretaría.Igualmente, Adelante Andalucía tendría dos presidencias, de una comisión legislativa y de otra no legislativa. La primera es la comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, que tendrá un vicepresidente de Cs y un secretario del PP-A. La no legislativa es la de Control de la Financiación de los partidos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía, cuya Vicepresidencia ejercerá el PSOE-A y la Secretaría, el PP-A.Por último, Vox estaría al frente de una Presidencia, la de la comisión legislativa de Cultura y Patrimonio, donde el PSOE-A tendrá la Vicepresidencia y el PP-A, la Secretaría.En cuanto al número de miembros que van a componer las comisiones parlamentarias, la Mesa del Parlamento, oída la Junta de Portavoces, aprobó el día 30, con los votos a favor del PP-A, Cs, Adelante Andalucía y Vox y la oposición del PSOE-A, que se eleve a 18 diputados, que se distribuirán con cinco representantes del PSOE-A, cuatro del PP-A, cuatro de Cs, tres de Adelante y dos para Vox en Andalucía.