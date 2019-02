Las asociaciones del puente de Alfonso XIII pedirán reunirse con Rafael Carmona y la nueva delegada de Cultura

Puente metálico de Alfonso XIII

Las asociaciones que reclaman la recuperación del antiguo puente basculante de Alfonso XIII, construido con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929, propiedad del Puerto de Sevilla e instalado en una parcela colindante a la avenida de la Raza, pedirán una reunión con el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Carmona, y la nueva delegada territorial de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, Soledad Cruz-Guzmán.Carlos Fernández, portavoz de la asociación 'Planuente', ha explicado a Europa Press que dado el relevo institucional acontecido en la Junta de Andalucía y por ende en la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Sevilla, los colectivos implicados en la recuperación del emblemático puente metálico de Alfonso XIII han decidido solicitar una reunión con la nueva responsable de la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura y con Rafael Carmona, quien allá por 2003, cuando ostentaba acta de concejal en el Ayuntamiento hispalense por el PA, apostaba por la demanda de reutilizar el puente como pasarela peatonal en San Jerónimo y avisaba de que su traslado a un espacio alternativo del Puerto supondría "hundirlo en el ostracismo", tal y como figura en las hemerotecas.El antiguo puente basculante de Alfonso XIII o simplemente "de hierro", legado de la Exposición Iberoamericana celebrada en Sevilla en 1929, fue desmantelado de su emplazamiento original en 1992 y desde 2003 está depositado en un espacio vallado ubicado en la avenida de la Raza, perteneciente a la Autoridad Portuaria, que ostenta la titularidad de esta infraestructura metálica que otrora formaba parte del paisaje fluvial de Sevilla.Si bien el puente no goza de una declaración de bien de interés cultural (BIC) ni está inscrito en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz, sí contaría con un nivel de protección "global" a través del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla, pero simplemente por su ubicación en el sector Puerto del Conjunto Histórico Artístico de la ciudad.El destino de este emblemático puente basculante, así como su estado de conservación, sobrevuela cíclicamente el debate público de la ciudad.En 2012, por ejemplo, el Ayuntamiento desestimaba las alegaciones promovidas por la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa), Ecologistas en Acción y la asociación 'Planuente', para que la modificación puntual del plan especial de protección del subsector 27.3 del Conjunto Histórico hispalense, relativo a las instalaciones portuarias, "mantuviera la protección integral" del antiguo puente y fijase un emplazamiento "definitivo" para él, según un documento de la época recogido por Europa Press.LOS "EXPOLIOS"Años después, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz concluía una queja de oficio emprendida en 2014 por los "diferentes actos de expolio" sufridos por aquel entonces por el puente, señalando el "robo masivo de las barandillas de hierro y de las bolas características que decoraban los pasamanos" de esta obra de ingeniería industrial, toda vez que en diciembre de 2016, el Ayuntamiento hispalense aprobaba un convenio de colaboración con la Autoridad Portuaria, para acometer un análisis conjunto de las alternativas para la puesta en valor, conservación e integración del antiguo puente.Más recientemente, Ecologistas en Acción y Adepa avisaban de que el nuevo Plan Estratégico diseñado por la Autoridad Portuaria de Sevilla para el periodo comprendido hasta 2025 "ignora" el destino del citado y emblemático puente.Según exponen, el plano general del citado documento señala el muelle de Tablada, paralelo a la avenida de La Raza, como de "uso portuario y los terrenos más al sur como de uso logístico, industrial o diverso, pero precisamente la parcela donde se halla depositado el puente queda sin asignación de uso".Además, señalan estos grupos que a las parcelas que colindan con la del puente por el sur, hasta el puente del Centenario, "se las destina mayoritariamente a uso logístico, industrial o diverso, por lo que no se ha atendido una de las principales reivindicaciones", en alusión a la demanda de que en dichas parcelas colindantes no pudiesen instalarse actividades que fuesen incompatibles o degradantes de los valores ambientales, paisajísticos y de uso que se pretenden potenciar en el recinto donde yace el viejo puente".La situación y devenir de este puente metálico, de hecho, ha dado pie a una nueva queja de oficio por parte de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, así como a nuevas gestiones por parte de las asociaciones 'Planuente' y Ecologistas en Acción.--EUROPA PRESS--