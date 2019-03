La US reedita trabajos de Antonio Muro Orejón sobre Puerto Real (Cádiz) en el 25 aniversario de su muerte

Sevilla.- La US reedita trabajos de Antonio Muro Orejón sobre Puerto R

La editorial de la Universidad de Sevilla (US), con la colaboración del Ateneo Literario de Artes y ciencias de Puerto Real (Cádiz), ha publicado el libro 'Antonio Muro Orejón-Puerto Real en los siglos modernos' como homenaje al recordado catedrático de Derecho Indiano de la institución por el 25 aniversario de su muerte.El autor del estudio introductorio, el catedrático de la US Juan José Iglesias, ha reunido en este libro los trabajos que el profesor Muro dedicó a la historia de Puerto Real en los tiempos modernos y que comienza con el primer trabajo publicado por el ilustre historiador sobre Puerto Real, en el que dio a conocer los primeros documentos de su historia. Se trata de un artículo sobre la fundación de la villa publicado en el 'Anuario de Historia del Derecho Español', según ha recogido en una nota de prensa la universidad.El libro reeditado por la US recoge también su obra más importante sobre la localidad gaditana y que en la actualidad "es muy difícil encontrar, 60 años después de su publicación" en el título 'Puerto Real en el siglo XVIII-Noticias documentales para una historia de la Real Villa', que transmitía "un bello panorama sobre la realidad del Puerto Real dieciochesco".El profesor Iglesias ha incluido también dos obras breves de mucho interés histórico, que son 'Elogios a Puerto Real', con testimonios literarios y artísticos sobre el Puerto Real moderno desde mediados del siglo XVII a medidos del XIX, y 'Panorámica de la villa de Puerto Real en el siglo XVIII', que resume trabajos anteriores sobre la misma temática.Asimismo, se incluye un artículo poco conocido publicado en la revista 'Anales de la Universidad Hispalense' sobre la fundación de la Sociedad Económica de Amigos del País de Puerto Real, constituida en 1784 al amparo del resto de sociedades nacidas a partir del reinado de Carlos III en las ciudades y villas españolas para el fomento de todos los ramos de la economía nacional.La US también ha resaltado que este libro está ilustrado con una cuidada selección de imágenes en forma de mapas, planos, grabados y óleos. De entre todas ellas se destaca una serie de reproducciones de documentos conservados en el Archivo Municipal de Puerto Real y el primer plano en el que aparece Puerto Real, de finales del siglo XVI y procedente del Archivo General de Indias, una vista del Trocadero desde Puntales en óleo que refleja el denso tráfico de buques que registraba la bahía de aquella época.Antonio Muro Orejón, doctor en Derecho y licenciado en Filosofía y Letras, ejerció la cátedra de Historia del Derecho Indiano en la US durante muchos años, dejando un importante legado al americanismo y, de manera singular, a la historia de las leyes y las instituciones de las Indias españolas.Además, desarrolló una notable actividad como historiador de Puerto Real, resaltando su importante y generosa contribución al conocimiento de sus raíces y de su trayectoria a través de los siglos, y fue director del por entonces Secretariado de Publicaciones, hoy Editorial de la Universidad de Sevilla.--EUROPA PRESS--