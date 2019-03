La US presenta las obras del edificio Centrius como nuevo Centro Andalucía Tech Escuela Politécnica Superior

Sevilla.- La US presenta las obras del edificio Centrius como nuevo Ce

La Universidad de Sevilla (US) ha presentado las obras de adaptación del edificio Centrius, situado en la Isla de la Cartuja de Sevilla, como nuevo Centro Andalucía Tech Escuela Politécnica Superior (Cateps)."La necesidad de unas mejores instalaciones para la Escuela Politécnica Superior y el retraso en el desarrollo de las obras del Centrius por falta de financiación eran retos importantes para la Universidad de Sevilla", ha explicado la misma en un comunicado.El proyecto Cateps, que "nace con el espíritu de atender ambas realidades y optimizar recursos", propone un conjunto de actuaciones encaminadas a adaptar el actual Centrius "para su conversión en el Centro A-TECH Escuela Politécnica Superior".El Cateps se ubica en la zona norte de la Isla de la Cartuja y además se completará con la construcción de un aulario de 4.200 metros cuadrados útiles. De este modo, la Escuela Politécnica Superior dispondrá de unas instalaciones más modernas, lo que mejorará la visibilidad externa del centro en innovación y excelencia docente e investigadora, y posibilitará nuevos retos para satisfacer la demanda social. La zona se plantea como un espacio vanguardista de las Ciencias y de la Tecnología, ha valorado la US.En verano de 2017, la US publicó un concurso de proyecto para la adaptación del citado edificio, cuyo adjudicatario fue el arquitecto José Antonio Plaza Cano. En agosto de 2018 se licitaron las obras de adaptación, de las que ha resultado adjudicataria la empresa Construcciones Sánchez Domínguez-Sando, S.A. por un importe de 9,5 millones de euros.Por otra parte, la dirección de obra ha sido adjudicada a CUE Arquitectos y Abogados y la dirección de ejecución y la coordinación de seguridad y salud a Rafael Guijarro Amador, de Guijarro Técnicos S.L.Por tanto, la US ha explicado que "se ha renunciado al desarrollo de dos proyectos que, de forma conjunta, suponían una inversión de unos 45 millones de euros y se ha optado por adaptar el edifico Centrius a la nueva Escuela Politécnica Superior por unos 9,5 millones de euros, más el aulario anexo que podría estimarse sobre 7,5 millones". Así pues, "será posible desarrollar el proyecto de nueva escuela por un importe aproximado de 17 millones de euros (sin IVA), a lo que habrá que sumar el equipamiento del edificio".ANTECEDENTESLa US ha explicado que el proyecto Centrius inició el expediente en 2009 y las obras comenzaron en 2011 con un presupuesto de licitación de unos 30 millones de euros. Desde su inicio se han ejecutado varias fases, siendo la última en abril de 2016, por un importe total de 18,5 millones.Por otra parte, en 2010 se firmó un convenio administrativo patrimonial con el Ayuntamiento de Sevilla para la concesión de una parcela en Los Bermejales donde se ubicaría la nueva sede de la Escuela Politécnica Superior, retribuida mediante canon en especie consistente en la construcción de un centro cívico. En 2011 se publica licitación de obras de construcción de la nueva Escuela Politécnica por un importe de 33,5 millones de euros y ante las dificultades económicas del contexto, en verano de 2014 la Universidad de Sevilla renunció a la celebración del contrato.Por último, la Universidad ha señalado que "ante esta situación y la imposibilidad de poder llevar a cabo ambos proyectos", la US decidió "trabajar para adaptar el edificio Centrius para albergar a la EPS". Dadas las características del edificio, "se hace imprescindible la dotación adicional de un aulario anexo de unos 4.200 metros cuadrados útiles", ha concluido la US.--EUROPA PRESS--