La US firma un acuerdo para difundir aportaciones suyas dentro de la historia común de España y Estados Unidos

Acuerdo de colaboración entre la US y The Legacy

La Universidad de Sevilla (US) y la Asociación 'The Legacy' han firmado un acuerdo de colaboración para la elaboración de actividades que "ayuden a difundir la historia de la US, y sus aportaciones a la historia de la cultura y del pensamiento en el ámbito de la historia común de España y Estados Unidos".El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, y la presidenta de la asociación The Legacy, Eva M. García, han expresado su satisfacción por la puesta en marcha de este proyecto común, que se llevará a cabo en la realización de actividades culturales y en la concertación de actividades educativas, formativas y divulgativas, según informa la Hispalense en una nota.La Asociación The Legacy está dedicada a destacar la trascendencia de la contribución histórica y cultural de España en los Estados Unidos de América, con el objetivo de "fomentar y promover los lazos de unión entre ambos países, basados en la valiosa relación" que les une "desde mucho antes de la Declaración de Independencia del pueblo Norteamericano".Entre sus objetivos estatutarios están cooperar en la mejora del conocimiento, la difusión y la enseñanza de la historia común en base al legado histórico de España en Estados Unidos, proponer acciones tendentes al desarrollo de las relaciones generando y promocionando nuevas ideas; y fomentar el conocimiento, a través de la enseñanza y la investigación, de las contribuciones efectuadas en el periodo comprendido entre los siglos XVI y XIX.--EUROPA PRESS--