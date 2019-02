La US celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia bajo el lema 'Soy mujer y hago ciencia'

Cartel de la campaña 'Soy mujer y hago ciencia'

La Universidad de Sevilla (US) se une un año más a los actos de celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el día 11 de febrero, bajo el lema 'Soy mujer y hago ciencia'.La Unidad para la Igualdad, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), y la Dirección de Comunicación de la US han coordinado y organizado una serie de actividades que tienen como objetivo visibilizar el papel de la mujer investigadora, sobre todo en el ámbito universitario.En un comunicado, la US ha explicado que el programa de actividades arrancará el próximo 8 de febrero y se extenderá hasta final de mes. Investigadoras y profesoras de la Hispalense han propuesto conferencias, exposiciones, visitas y talleres que se realizarán tanto en la propia universidad como en otras instituciones.La profesora Gloria Huertas dará el pistoletazo de salida el día 8 con un taller divulgativo enmarcado en la fase local de la XXX Olimpiada Española de Física. El día 11 de febrero tendrá lugar un especial Café con Científicas, en el que investigadoras compartirán su experiencia con estudiantes de secundaria de la provincia, y la representación de la obra de teatro 'Científicas: pasado, presente y futuro', con las investigadoras Isabel Fernández, Clara Grima, Mª José Jiménez Adela Muñoz y Maricarmen Romero. Ese mismo día la US acogerá la II Jornada Mujer en la Ingeniería: 'Ingenio, ingeniosas, ingenieras', organizada por el proyecto 'Mujer en la Ingeniería' de la Escuela Politécnica Superior.Por otro lado, la Facultad de Geografía e Historia acogerá el día 12 varias actividades organizadas por el grupo de investigación Pamsur, centradas en 'La mujer en la Prehistoria'. Por la tarde, las profesoras Marta Aguilar, Elisa Díaz, Teresa López-Soto y Yolanda Morató hablarán sobre el 'Currículum oculto en el aula de lengua inglesa' en la Facultad de Filología. El día 15 el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la US propone una visita al Museo Arqueológico de Sevilla.Además, a lo largo de todo este mes, se podrán visitar en la US dos exposiciones permanentes enmarcadas en la celebración del 11 de febrero. La primera versa sobre mujeres científicas y se podrá visitar en el patio del Rectorado. La segunda se centra en las mujeres en el campo de la Física y se podrá visitar en el hall de la Facultad de Física.Algunos centros de primaria y secundaria de la provincia de Sevilla acogerán también actividades propuestas por investigadoras de la US con motivo del 11 de febrero. Josefa Borrego, Susana P. Gaytán, María Villa o las investigadoras del grupo de Propiedades Mecánicas de Sólidos, entre otras, intentarán transmitir a las nuevas generaciones la importancia del papel de la mujer en el desarrollo de la ciencia, además de animar a las futuras científicas a seguir su vocación.Los contenidos en redes sociales, debido a su gran difusión, cobran especial relevancia en un evento de estas características. Por ello, desde la Dirección de Comunicación de la US, en colaboración con la Unidad para la Igualdad y la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación se están preparando dos acciones para visibilizar el papel de la mujer en la ciencia a través de los nuevos medios de comunicación.Por un lado, se está produciendo un vídeo bajo el lema 'Soy mujer y hago ciencia' en el que se ha contado con investigadoras de la US de todos los campos de conocimiento. Así, se convoca a todas las investigadoras de la Universidad de Sevilla a que participen en una foto grupal conmemorativa de este día. La cita será el mismo 11 de febrero, en la puerta de la Fama del Rectorado a las 12,30 horas. A todas aquellas investigadoras que acudan se les obsequiará con un cartel y una pulsera de la campaña de la US.La Unidad para la Igualdad de la US está preparando además una edición especial de su programa de radio 'I-Radiando Igualdad'. Estará disponible en la web de Radius, la radio de la Universidad de Sevilla.El programa completo del 11F en la Universidad de Sevilla se puede consultar en el documento adjunto a esta noticia o en este enlace. Algunas de estas actividades han sido posibles gracias a la colaboración de la Fundación Descubre y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.--EUROPA PRESS--