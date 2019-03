Sevilla.- La US capta un millón de euros del programa Marie Curie para

La Universidad de Sevilla (US) ha aprobado en su Consejo de Gobierno su primer Plan de Participación Estudiantil, con el que se enfrenta al "reto" de conseguir que ésta aumente "en todos los ámbitos de la vida universitaria".El propio plan, aprobado por asentimiento en el Consejo de Gobierno a finales de febrero y consultado por Europa Press, defiende que su elaboración es "clave" para que "redunde en la formación integral" del estudiantado de la US "para el ejercicio de una ciudadanía responsable", y que recoja "actuaciones para promover la participación activa de los estudiantes en los diferentes aspectos que abarca la vida universitaria", como formación, gestión, investigación o cultura.De esta manera, el Plan de Participación Estudiantil "debe contemplar acciones y actividades dirigidas a fomentar la participación de los estudiantes" de la US "en la vida universitaria más allá del ámbito estrictamente académico, que redunden en su formación integral como complemento a los conocimientos, capacidades y habilidades adquiridos a través de sus titulaciones".Como objetivos concretos del plan figuran "mejorar los canales de comunicación con el estudiantado" y "contribuir a la formación integral del estudiante mediante la oferta de cursos y talleres destinados a desarrollar las competencias transversales que actualmente demanda el mercado de trabajo".También, "hacer partícipe al estudiantado en iniciativas culturales, divulgativas, deportivas, de voluntariado, cooperación y educación para el desarrollo, entre otras", así como "aumentar la participación del estudiantado en actividades de colaboración entre iguales".Otros objetivos concretos son "fomentar la participación activa en los órganos de gobierno, implicando al estudiantado en las acciones estratégicas de la Universidad y respaldando su actividad mediante un programa formativo específico", y "apoyar proyectos estudiantiles de interés destinados a difundir y transmitir conocimiento a la sociedad".ACCIONESPara la consecución de estos objetivos, el plan contempla acciones como la creación de una página web en el que se mantengan actualizadas las actividades programadas, para cada ámbito de participación, durante cada curso académico, así como "mantener, en la medida que lo permitan las disponibilidades presupuestarias, las becas de formación para la colaboración en tareas de dinamización en cada uno de los centros universitarios".Entre otras acciones, para cumplir el objetivo de aumentar la participación de los estudiantes en el ámbito de la formación complementaria, se contempla "ofertar al inicio de cada curso académico talleres formativos para el desarrollo de competencias transversales que faciliten la inserción laboral de los estudiantes", así como "fomentar la cultura del emprendimiento a través de actividades formativas".El plan también contempla el "impulso del Aula de Debate de estudiantes de la Universidad de Sevilla para el desarrollo de habilidades de comunicación y oratoria", además de "fomentar la participación de los estudiantes en actividades de iniciación a la investigación y campaña de difusión sobre las becas de colaboración", y "realizar anualmente una campaña de difusión del programa 'Rescatadores de Talento'", desarrollado en la US en virtud del convenio promovido por el Vicerrectorado de Estudiantes con la Fundación Princesa de Girona.Otras acciones contempladas en el plan para cubrir objetivos son las de "fomentar las actividades de las Aulas de Cultura de los centros", "favorecer la creación de equipos multidisciplinares para la participación en competiciones universitarias o empresariales", y "desarrollar cada curso académico un programa formativo específico para la formación de estudiantes mentores", un colectivo que desde la US se quiere aumentar.Con este plan, la US también se propone "realizar una programación formativa específica al inicio de cada curso académico para los representantes de estudiantes, sobre órganos de gobierno y normativa universitaria", así como "apoyar y fomentar los proyectos estudiantiles, las reuniones, jornadas y congresos de estudiantes, organizados por el propio estudiantado en el ámbito de sus respectivas titulaciones y/o multidisciplinares".También, "facilitar apoyo para la presentación de proyectos nacionales y europeos impulsados por los estudiantes" y "realizar anualmente una convocatoria, en función de las disponibilidades presupuestarias, para apoyar las iniciativas estudiantiles".ELABORACIÓN POR FASESEl plan se ha elaborado en distintas fases, comenzando por una que estuvo dedicada a recopilar datos, a revisar referentes y a analizar el material seleccionado como punto de partida para la construcción del que sería el borrador inicial, un documento que, en una fase posterior, se presentó a la comunidad universitaria mediante reuniones, entre septiembre y diciembre de 2017, con actores como el Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (Cadus), los decanos y directores de centros o el Personal de Administración y Servicios adscrito a las secretarías de los centros y a los servicios centrales relacionados directamente con los estudiantes.Además, para recoger las aportaciones de la comunidad universitaria, se elaboró una plataforma web, donde se puso a disposición una encuesta destinada a identificar los ámbitos de participación de mayor interés y a recabar sugerencias para el Plan de Participación Estudiantil. Dicha plataforma web se ha mantenido activa desde septiembre de 2017 hasta octubre de 2018.Posteriormente, el plan fue discutido en reuniones conjuntas de los colectivos que conforman la comunidad universitaria --estudiantes, PDI y PAS--, en una fase previa a la de la redacción definitiva del plan, en la que se ha querido tener en cuenta "todas las aportaciones recabadas" hasta ese momento, y que ha concluido con su aprobación en el Consejo de Gobierno de la US.Por otro lado, el plan también contempla el establecimiento de un sistema de seguimiento que "garantice el correcto funcionamiento del mismo", y para ello se medirán indicadores de participación en las actividades propuestas, cuyos resultados serán "decisivos" al final de cada curso académico "para establecer la continuidad y/o modificación de las actividades, o para llevar a cabo la implantación de nuevas iniciativas que cubran las necesidades del estudiantado", según se expone en el plan.