La UPO celebra el 30 de marzo su V Carrera Popular a beneficio de Andex

Sevilla.- La UPO celebra el 30 de marzo su V Carrera Popular a benefic

El Servicio de Deportes de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) ultima los preparativos para su V Carrera Popular que se celebrará el próximo sábado 30 de marzo y que espera congregar a un numeroso público, dado que un euro de cada inscripción irá destinado a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía (Andex).La prueba, un circuito de ocho kilómetros, dará comienzo a las 11,00 horas y tendrá la salida y meta en la Plaza de América de la Olavide. En ella participarán corredores de diversas categorías en las modalidades alumnos UPO, personal UPO y absolutas ajenas a la universidad, según ha informado en centro en un comunicado.Será una gran cita con el deporte y también una jornada lúdica y de convivencia, que contará además con servicio de guardarropa, talleres para los más pequeños, animación, 'masterclass' por parte de FEDA y sorteo de cestas con productos típicos de los municipios de la Fundación de Municipios Pablo de Olavide entre todos los participantes.Además, habrá una zona de restauración con un montadito gratis para cada corredor y bebidas por gentileza de los patrocinadores, Cruzcampo y Coca-Cola. También, Maraver catering pondrá a disposición de todo el público asistente una barra con bebidas y montaditos a precios populares. La fiesta after running estará amenizada por el speaker Juan Garrido. Como novedad este año, la empresa MiCoach Fitness Club ofrecerá masajes pre y post carrera a los corredores que deseen mejorar su rendimiento previo y para aquellos que quieran descargar tensiones tras la prueba.Todos los interesados en participar en esta carrera popular, con un coste de seis euros, podrán realizar su inscripción hasta el próximo miércoles 27 a través de la web 'www.upo.es/carrerapopular'. Con la inscripción, a cada participante se le hará entrega de una bolsa del corredor, que incluye camiseta técnica, manguitos, dorsal personalizado, cronometraje con chip gestionado por Dorsal Chip, seguro individual y productos de entidades colaboradoras. La recogida de dorsales será del miércoles 27 al viernes 29 en horario de 9,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 18,30 horas en el Servicio de Deportes (edificio 18, Celestino Mutis).En esta edición, un euro de cada inscripción se destinará a Andex para ayudar a hacer realidad su reto de construir una Unidad Adolescente de Oncohematología en el Hospital Virgen del Rocío. Además, por primera vez, se ha creado el dorsal 0 para todas aquellas personas o entidades que no puedan asistir o que quieran ampliar su donación para esta causa.CATEGORÍASLas categorías en las que se competirán, tanto masculinas y femeninas, serán las siguientes: juvenil, senior A, senior B, veterano A, veterano B, alumnos UPO, personal UPO, y clubes/entidades.Habrá trofeo para el primer clasificado de la general y de cada categoría, medalla para el segundo y tercer clasificado, así como cheques regalo de distintas entidades colaboradoras. Los premios no son acumulativos, de tal forma que los tres primeros de la clasificación general no podrán optar a los premios de su categoría. Además, se premiará a la facultad de la UPO con mayor número de inscritos y al corredor de mayor edad que finalice la carrera.Esta carrera ha sido financiada con la colaboración de la Fundación Cajasol, el Ayuntamiento de Dos Hermanas, Metro de Sevilla, Unicaja y el Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide. También son entidades colaboradoras la Fundación de Municipios Pablo de Olavide, El Corte Inglés, Fundación Cruzcampo, Coca-Cola, Carrefour, Instituto Municipal de Deportes, Ciencias Club de Rugby, Maraver Catering, Emasesa, Aossa Sport, FEDA, Rroppas, S. L., Campus Celestino Mutis, Brillante, Ilunion, MiCoach Fitness Club, Fundación Juan Ramón Guillén y La Española.Entre los medios que colaboran en este evento se encuentran Diario de Sevilla, Estadio Deportivo, Europa FM, Cadena SER, Cadena COPE, El Correo de Andalucía, Sevilla Solidaria, Sevilla Buenas Noticias, Radio Marca, Radio Cantillana, Dos Hermanas Digital, Viva Sevilla, Siete Andalucía TV y El Desmarque.--EUROPA PRESS--