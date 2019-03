La UPO abre el plazo de inscripción a las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años

La Universidad Pablo de Olavide ha abierto este viernes el plazo de inscripción a las Pruebas de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 años y para Mayores de 45 años, que concluirá el día 20 de marzo de 2019.Como novedad, este año la inscripción podrá efectuarse 'on line'. Toda la información se encuentra en el enlace de la Unidad de Orientación y Acceso de la UPO:www.upo.es/asistencia-estudiante/acceso-admision/acceso/La realización de las pruebas general y específica para mayores de 25 años está fijada para los días 26 y 27 de abril, respectivamente. Podrán participar en la Prueba de Acceso para Mayores de 25 años quienes tengan cumplidos los 25 años, o los cumplan en 2019, y no posean ninguna otra vía de acceso a la universidad.La fase general de la Prueba tiene como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los candidatos y candidatas para seguir con éxito estudios universitarios, así como su capacidad de razonamiento y de expresión escrita. La fase específica, en cambio, evaluará su capacidad para seguir con éxito los estudios según las ramas de conocimiento en que se agrupan los títulos universitarios de Grado.Por su parte, los mayores de 45 años realizarán una prueba y una entrevista. Los ejercicios --un comentario de texto y un examen de lengua castellana-- serán el día 26 de abril. Quienes hayan superado esta prueba serán convocados para una entrevista cuyo resultado será de apto o no apto.Los requisitos para participar en esta modalidad de acceso son cumplir o haber cumplido 45 años de edad en 2019 y no poseer otros medios que le permitan el acceso a los estudios universitarios, ni poder acreditar experiencia laboral o profesional en relación con los estudios de grado que desea realizar --para estos casos existe otra vía de acceso, pruebas para mayores de 40 años con experiencia laboral--.Quienes hayan superado la Prueba de Acceso para Mayores de 25 y 45 y desean cursar estudios de grado en cualquier Universidad Pública Andaluza, deberán participar en el proceso de preinscripción que regula el ingreso en los centros universitarios andaluces.Para las universidades andaluzas, la Comisión de Distrito Único Universitario Andaluz establecerá anualmente los procedimientos y plazos de preinscripción, el número de plazas totales de cada titulación y centro, así como el porcentaje de reserva de cada uno de los cupos de acceso. Solo se deberá presentar una única solicitud de preinscripción, que será válida en todo el Distrito Único Andaluz.--EUROPA PRESS--