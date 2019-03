La Universidad de Sevilla inaugura su primera sala de lactancia

Sevilla.- La Universidad de Sevilla inaugura su primera sala de lactan

La Universidad de Sevilla (US) ha puesto en marcha un nuevo programa de actividades 'Miércoles Violetas', con motivo de la celebración del 8 de marzo, cuya primera iniciativa ha sido la inauguración de su primera sala de lactancia.La creación de salas de lactancia es una de las medidas de conciliación incluidas en recién aprobada Guía de Conciliación de la US. Esta primera sala de lactancia está ubicada en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología, un centro que está ubicado junto a unas de las guarderías que la US tiene para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral de los miembros de la comunidad universitaria, según ha informado la Hispalense en una nota.Esta sala de lactancia es el resultado de un estudio que se presentó en la convocatoria de ayudas en materia de igualdad en 2016, liderado por la profesora Fátima León, que tenía como objetivo determinar las causas del abandono de la lactancia materna. En él participaron 197 mujeres de la US que en los últimos diez años habían sido madres. Los resultados revelaron que no disponer de un espacio óptimo donde extraer y conservar la leche era una de las causas del abandono de la lactancia materna.Con la puesta en marcha de esta sala de lactancia, ubicada además en un centro donde trabajan y asisten a clases más mujeres que hombres, ayudará a resolver estas dificultades. Esta iniciativa ha contado con el apoyo del equipo de gobierno del centro, que ha cedido y acondicionado el espacio por un importe de 2.400 euros.La Universidad de Sevilla ya está preparando una segunda sala de lactancia, que se ubicará en el edificio del Rectorado. Las salas de lactancia se regirán por un protocolo que marcará las normas de uso.--EUROPA PRESS--