La Sala de la Provincia de Diputación acoge la exposición 'Interiores' del artista onubense Aurelio Díaz Trillo

La Sala de la Provincia de la Diputación de Huelva acoge desde este miércoles la exposición 'Interiores', del artista onubense Aurelio Díaz Trillo, Buly. La diputada de Cultura, Lourdes Garrido, y el propio autor han inaugurado esta muestra que "llega con la primavera y que representa el universo del artista", en el que destacan su colorido y sus trazos, a los que acompañan figuras con formas muy características del pintor.La exposición está formada por más de un veintena de cuadros, en su mayoría acrílicos sobre distintas superficies, de mediano y gran formato, además de una colección de dibujos --bocetos de los 'Interiores'-- y la escultura de una 'Ñ' que, según el artista, "reivindica el humor en los tiempos que corren", según ha informado la institución provincial en un comunicado.De todas las obras, realizadas a largo la última década, cobran especial protagonismo dos series. Por un lado, los 'Interiores' que dan nombre a la exposición: bodegones de colores vívidos con sugerentes perspectivas --'Encubiertos', 'Frutas'-- que el escritor Juan Villa describe como "espacios habitados por ausencias inquietantes, entre frutas, manteles distorsionados arrugados por manos presentidas, y de las flores y del mar y de las nubes", elementos con los que según Manet "un pintor puede decir lo que quiera".Destaca asimismo la serie que dedica a Fernando Pessoa y sus heterónimos, presentados con ese idioma "colorista y personalísimo". Villa ha afirmado en el catálogo de la exposición que en los cuadros de Buly "nada anda a la greña; la dicotomías línea-color y figurativo-abstracto se desvanecen, la rigurosa mano del dibujante lo controla todo, lo torna preciso y a la vez libera las formas de todo corsé; quita y pone fronteras, y, sobre todo, dialoga".Con el impacto del color, de su obra se ha dicho que hay resonancias de Matisse, Klee, Munch, Picasso, Warhol, Equipo Crónica, pero también del cómic inmediato. "Al contrario que en tanto arte fraudulento como hoy nos acecha, no es necesaria la palabra, la explicación para acceder a Buly, solo la mirada, como procedemos ante un arcoiris", ha dicho Juan Villa sobre la muestra."Un retablo de interiores y personajes dispuesto no para interpretar, sino para mirar aunque más que a la categoría de cuadros para ser mirados, los cuadros de Buly entrarían en la categoría de aquellos que nos miran los que nos invitan a hollar su espacio, los hospitalarios", explica.En la balanza entre el deseo de hacer algo nuevo y una conversación ininterrumpida con el pasado en la que según Julián Barnes se producen las expresiones artísticas, se sitúa la obra de Buly: "un inconcuso lenguaje personal con el que nos habla de la Historia del Arte, o más, de la de la Cultura: no hay nada nuevo, solo nuevas formas de mostrar, y esa es la tarea del artista", añade Villa.Afincado desde hace cuatro décadas en Macharaviaya, en la Axarquía malagueña, el artista ha explicado que hace casi 25 años de su última exposición en Huelva, por lo que le produce una "gran alegría" volver a la provincia donde vivió su infancia y adolescencia y en la que tiene familiares y amigos.SOBRE EL AUTORNacido en Huelva en 1952, Aurelio Díaz Trillo pasó por Londres y Madrid y desde hace años vive y pinta en Macharaviaya (Málaga). Es un artista integral que trabaja la pintura, el diseño y la escultura, entre otros. Tras su expresión, expresionismo a veces, vívida y colorista "no hay tregua decorativa ni ambición alguna de halago o reconocimiento". "Es fiel a sí mismo y a lo que cree y cree en la pintura", indican en el comunicado.Buly trata en su vida, desde el espacio abierto de la amistad con músicos, actores, escritores y siente una pasión compartida por lo mejor, por la excelencia artística que se busca desde las convicciones profundas y el aprendizaje constante. En estos últimos años Buly ha dado a su obra un giro significativo, ha vuelto a romper sus propios moldes de antaño y arriesga como nunca en formas y color.La muestra 'Interiores' permanecerá abierta hasta el próximo 20 de marzo en horario de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas de lunes a viernes y de 10,00 a 14,00 horas los sábados.--EUROPA PRESS--