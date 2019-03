La Sala Cero Teatro acoge este miércoles el concierto de Cuaresma 'Las siete palabras de Haydn'

Cuarteto de instrumentos de cuerda.

La Sala Cero Teatro de Sevilla acoge este miércoles a las 20,30 horas el concierto 'Las siete palabras de Haydn' del cuarteto de cuerda Almaclara Inés Rosales, en el marco del ciclo de conciertos de música clásica 'Almacara, Clásica en escena'.En un comunicado, la dirección de Cero Teatro ha detallado que con esta actuación el cuarto realiza su particular concierto de Cuaresma con la versión de 'Las siete palabras' que el propio compositor Franz Joseph Haydn adaptara para cuerda en un espectáculo en el que Anandor Producciones recreará con imágenes los últimos momentos de la Pasión de Cristo.Esta obra fue realizada por un encargo del canónigo de Cádiz en la década de los 80 del siglo XVIII, cuando Haydn escribió una obra evocando las últimas frases de Cristo en la cruz. De hecho, y según ha destacado Cero Teatro, la religiosidad de Haydn fue a la vez causa y efecto de su propia música al encontrar en ella "el camino que desemboca en el arte" y, "lejos de la magnificencia de sus composiciones sinfónicas", recurre a la "intimidad mística" para esta, como para el resto de sus obras religiosas.Cuando Haydn recibió el encargo, tenía 53 años y estaba al servicio del príncipe Esterhazy, aunque ya era famoso en toda Europa. La carta que contenía el encargo describía con detalle el ritual al que se tendría que ceñir, de forma que primero habría una obertura para fijar el tono del momento, luego el obispo pronunciaría la primera de 'Las siete palabras' y daría un breve sermón.Así pues, mientras dejaba el púlpito y se arrodillaba ante el altar, que tendría una representación de Cristo en la cruz, seguiría el primer adagio, que duraría un máximo de diez minutos. A continuación, el obispo volvería al púlpito, pronunciaría la segunda palabra y de nuevo daría un sermón sobre ella, de forma que palabra y música se alternarían durante el oficio religioso. El último movimiento era para representar el terremoto que siguió a la crucifixión y, durante toda la ceremonia, las paredes, ventanas y pilares del templo se cubrirían con telas negras con la única iluminación de una sola lámpara.La dirección de Cero Teatro ha concretado que la obra que Haydn compuso consistió en una introducción, siete sonatas y un movimiento rápido titulado terremoto, una composición que "pronto se popularizó en toda Europa" y es frecuente encontrar en programaciones de música religiosa, así como en la Santa Cueva de Cádiz, donde no ha dejado de interpretarse ni un solo año desde su estreno.La propuesta de esta versión musical y audiovisual de 'Las siete palabras de Haydn' de Almaclara Inés Rosales y Anandor producciones será el cuarto espectáculo del ciclo 'Almaclara, Clásica en Escena', que el cuarteto organiza por tercera temporada consecutiva en colaboración con la Sala Cero Teatro de Sevilla.Las entradas para este concierto están ya a la venta y tienen una tarifa única de diez euros. Los puntos de venta son la taquilla de Cero Teatro, de forma 'on line' en la web 'www.salacero.com/entradas' y tienda FNAC (avenida Constitución, 8). Para más información, se puede contactar con el teatro por teléfono en el número 954 22 51 65.--EUROPA PRESS--