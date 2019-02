La profesora de la UPO Verónica Pacheco, premiada por la Asociación de Directores de Escena de España

La profesora de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) Verónica Pacheco

La profesora del Departamento de Filología y Traducción de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla Verónica Pacheco ha sido galardonada con el Premio María Martínez Sierra de Traducción Teatral, otorgado por la Asociación de Directores de Escena de España.La obra premiada ha sido 'Teatro Sufragista Británico', en la que el lector puede encontrar por primera vez en español la traducción de ocho obras de teatro, entre las que figuran 'Diana de Dobson', de Cicely Hamilton; 'Edith', de Elisabeth Baker; 'La sartén y el cazo', de Cicely Hamilton y Christopher St. John, y 'El despertar de la señorita Appleyard', de Evelyn Glover.También, 'El discurso de Lady Geraldine', de Beatrice Harraden; 'Un desfile de grandes mujeres', de Cicely Hamilton; 'En la verja', de Alice Chapin; y 'Cómo se ganó el voto', de Cicely Hamilton y Christopher St. John.La obra premiada, publicada en 2018, año en el que se celebra el centenario del derecho al voto de las mujeres británicas, se completa con una introducción al teatro sufragista británico, según ha informado la UPO en una nota.La premiada ha explicado que, entre todas las asociaciones sufragistas creadas en el Reino Unido, destacan dos por su "particularidad", que son la formada por escritoras sufragistas, Women's Writer's Suffrage League, y la que representaba a las actrices sufragistas, Actressess' Franchise League.Estas dos asociaciones vieron en las obras de teatro un nuevo medio para la propaganda y abrieron un departamento que se dedicaba a escribir obras, producirlas, publicarlas y representarlas.Dichas obras no se ceñían exclusivamente al tema del voto, sino que tocaban otros temas de "vital importancia" para las mujeres como eran las condiciones laborales, la educación de las mujeres y su papel en la sociedad, entre otros.Por lo general eran cortas, monólogos en muchos casos, destinadas a ser representadas ante grupos reducidos y a publicarse en periódicos, según explica la UPO, que detalla que las obras no eran en sí mismas subversivas, ni constituían una propaganda agresiva, por lo que a primera vista no ahuyentaban al público no simpatizante con la causa sufragista, aunque su mensaje era "claro y directo".Estas obras, junto al uso de la ironía y el humor, constituían un discurso "subversivo muy poderoso", por lo que "no hay duda de que el teatro sufragista se escribía como parte de un sistema organizado conscientemente para propagar las ideas políticas". Si bien algunas obras eran dramas, muchas de ellas eran comedias destinadas a entretener y a la vez a inspirar a las personas indecisas y convertirlas para la causa con un estilo que se podría llamar "de agitación propagandística".Verónica Pacheco es profesora en el Departamento de Filología y Traducción de la Universidad Pablo de Olavide e imparte docencia en el Grado de Traducción e Interpretación, en el Máster en Enseñanza Bilingüe y en el Máster de Comunicación Internacional, Traducción e Interpretación de esta universidad, donde imparte un módulo de traducción de teatro.Su campo de investigación es el estudio y la traducción de literatura anglosajona escrita por mujeres (siglos XIX y XX) dentro del marco de los estudios culturales y de género.Ha realizado diversas estancias de investigación en universidades europeas y norteamericanas y ha colaborado como investigadora en varios proyectos competitivos I+D. Es miembro del Grupo de Investigación Escritoras y Escrituras y directora del Seminario de Investigaciones de Género y Estudios Culturales (Sigec) adscrito al Departamento de Filología y Traducción, además de que cuenta varios libros --monografías y traducciones--, con numerosas publicaciones en revistas especializadas e indexadas, así como traducciones de textos literarios escritos por mujeres.Desde 1987, la Asociación de Directores de Escena de España otorga los Premios ADE destinados a premiar a los profesionales de la dirección de escena, la escenografía, el vestuario, la iluminación, la investigación teatral, la traducción y el teatro en general. Estos premios se otorgan anualmente mediante votación de los asociados de la ADE.--EUROPA PRESS--