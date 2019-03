Sevilla.- La plataforma del colegio de Gerena avisa de "grietas" en un

Con motivo de la visita al colegio del director general de la Agencia Pública Andaluza de Educación, Manuel Cortés Romero, familiares de alumnos del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Fernando Feliú de Gerena, cuya comunidad educativa reclama principalmente la plena retirada de los elementos de amianto en el recinto y la construcción de un nuevo colegio, han celebrado una nueva concentración de protesta.Hablamos del colegio Fernando Feliu de Gerena, un municipio que reclama la construcción de un nuevo centro educativo que se sume al ya existente, que alberga a unos 870 estudiantes y más de 50 profesores, en una situación marcada por la división de la comunidad educativa en varios edificios diferentes, la antigüedad de las instalaciones y la presencia de amianto en las mismas.Según este grupo de familias de los alumnos, el amianto fue detectado ya hace más de dos años pero hasta agosto de 2017 no comenzaron las primeras labores relativas a su retirada, con la promesa de que en el verano de 2018 se completarían las actuaciones y las instalaciones quedarían totalmente libres de amianto. Pero al arrancar el actual curso escolar sin que tal extremo hubiese sido cumplido, las familias protagonizaban nuevas quejas.A tal efecto, las familias recuerdan que la visita al colegio del director general de la Agencia Pública Andaluza de Educación deriva del reciente descubrimiento de un ratón en el comedor del centro, avisando de que el recinto "presenta múltiples desperfectos", algunos de ellos "especialmente preocupantes" como las "grietas en la primera planta" de unos de los tres edificios que conforman el colegio. Según el colectivo, "no se ha trabajado sobre las grietas ni se tienen informes oficiales sobre las mismas"."Además de estas inquietantes grietas, el centro presenta problemas organizativos al estar dividido en cuatro edificios, sin espacio para el alumnado y profesorado, con clases en aulas dobles, con patios descuidados y sin sombra, sin gimnasio, y con una segunda fase de retirada de amianto que tenía que haberse realizado el pasado verano y que aún hoy no tiene fecha de inicio, una obra que supone el traslado de 300 niños de 15 aulas más el comedor", recuerdan las familias.Por eso, el colectivo anuncia más movilizaciones, en concreto una concentración a las puertas de la Consejería de Educación, exigiendo avances en la construcción de un nuevo centro en el municipio y el arreglo de los múltiples problemas de las instalaciones actuales, toda vez que la Junta alega que para promover el nuevo centro es necesario que el Consistorio acometa una innovación de su vigente planeamiento urbano.--EUROPA PRESS--