Derribo de viviendas en Los Pajaritos de cara a su reconstrucción

La Plataforma Cívica Tres Barrios-Amate, que reclama medidas sociales en favor de las barriadas desfavorecidas de Los Pajaritos, La Candelaria y Madre de Dios y el entorno de Amate, ha alertado de que mientras sigue pendiente resolver "qué familias" habitarán las 62 nuevas viviendas construidas en Los Pajaritos en sustitución de las 96 viviendas sociales derribadas en 2014, "no se sabe absolutamente nada" del resto de la operación destinada a renovar las más de 500 pisos sociales de dicho barrio. Un ejemplo, a juicio del colectivo, de la "inmoral negligencia e ineficacia" de las administraciones en materia de vivienda.Hablamos de los planes de regeneración completa de las 524 viviendas sociales municipales del barrio de Los Pajaritos, traducidos hasta el momento en la demolición de los bloques que acogían 96 viviendas y la construcción de 62 nuevas viviendas en sustitución de tales inmuebles.En el marco de dicha operación, un total de 66 de las familias que residían en las viviendas a demoler fueron realojadas en un edificio levantado por la empresa municipal de la vivienda, Emvisesa, en la avenida de Andalucía, como lugar "puente" hasta su regreso a Los Pajaritos.Tras ser finalizada la construcción de las nuevas viviendas, como se informó en su momento, estas personas tenían la posibilidad de retornar al barrio de Los Pajaritos en los nuevos edificios construidos en sustitución de los demolidos, o permanecer en las viviendas propiedad de Emvisesa donde fueron realojadas.Dicha disyuntiva seguiría pendiente de solución, pues en el pleno del Ayuntamiento de Sevilla correspondiente a enero fue debatida una moción respecto a la situación de los inquilinos, que en el caso de optar por permanecer en el edificio 'puente' en lugar de regresar a Los Pajaritos para habitar las nuevas viviendas habrían de afrontar nuevas condiciones respecto a sus contratos originales de arrendamiento.Al respecto, y en una carta recogida por Europa Press, la mencionada plataforma recuerda que fue en 2011 cuando comenzó a ser planificado el derribo de un total de 512 viviendas sociales de Los Pajaritos, para su sustitución por nuevos bloques y la remodelación del entorno "con espacios más amplios, mejor urbanismo, equipamientos e instalaciones".En ese sentido, el colectivo avisa de que tras las "dilaciones" sufridas por el primer proyecto de sustitución de estas viviendas sociales, correspondiente al derribo de los citados 96 pisos y la construcción de 62 viviendas sociales en su lugar, "aún no se sabe qué familias ocuparán las nuevas viviendas, ya que los vecinos afectados han ido recibiendo distintas y contradictorias instrucciones sin que a la fecha se haya ejecutado una solución definitiva".En paralelo, avisa la plataforma de que de las gestiones y actuaciones necesarias para continuar con la renovación de pisos sociales en Los Pajaritos hasta alcanzar las más de 500 viviendas ya citadas "no se sabe absolutamente nada"."Al ritmo efectuado su reedificación definitiva puede fácilmente culminar en los inicios del siglo XXII de nuestra era", critica la asociación."La situación de la vivienda en el barrio no hace sino revelar la actitud de las administraciones públicas, porque con independencia del color político de sus titulares, el abandono y la incuria han constituido la tónica de su intervención, dejando pudrirse durante años una situación cuya solución se torna cada vez más difícil", dice la plataforma, señalando que "cuando se rebasan los límites racionales de la ineficacia, como sucede con la reedificación de los bloques de Los Pajaritos, la negligencia queda automáticamente convertida en inmoralidad".Y es que no en vano, el barrio de Los Pajaritos es el entorno urbano más pobre de España, según la última medición del Instituto Nacional de Estadística (INE) respecto a los indicadores urbanos de los principales municipios españoles.--EUROPA PRESS--