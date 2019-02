La Onubense inaugura la Semana Cultural del Aula de la Experiencia con actividades de música, teatro y debate

Inauguración de la "semana cultural" del Aula de la Experiencia de la

La Universidad de Huelva (UHU) ha inaugurado la Semana Cultural del Aula de la Experiencia, que contempla hasta este viernes 22 un "amplio abanico" de actividades de convivencia, teatro, música y debate en sus instalaciones y en diferentes puntos de la ciudad con el objetivo de "dinamizar la vida de los alumnos más veteranos".Según ha detallado la Onubense en una nota de prensa, el acto inaugural ha tenido lugar este pasado lunes en el salón de actos de la facultad de Ciencias del Trabajo y Trabajo Social, donde la rectora, María Antonia Peña, ha deseado a todos los estudiantes "una semana extraordinaria" y destacado el valor que tienen los alumnos del Aula de la Experiencia, adultos y personas mayores que realizan estudios académicos en la universidad "al no poder haberlo hecho en su momento".En concreto, esta aula ha diseñado esta Semana Cultural de la mano del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales y en las actividades tienen cabida la naturaleza, la literatura y la solidaridad, además de las ya mencionadas música, teatro y debate social.La rectora ha hecho hincapié en que el "éxito" de esta iniciativa ha provocado que "numerosos municipios" de la provincia de Huelva hayan solicitado la colaboración con la universidad para llevar hasta esos pueblos el Aula de la Experiencia.Así, ha afirmado que "se podría realizar simplemente un corte del cuatrimestre" y dar vacaciones para todos los alumnos, pero han optado por crear "un espacio para seguir disfrutando al margen de la docencia en las aulas".Asimismo, ha agradecido la "implicación" tanto de la directora del Aula de la Experiencia, María Jesús Rojas, como de la vicerrectora de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales, Joaquina Castillo, quien ha repasado las novedades que se avecinan para el venidero cuatrimestre del Aula de la Experiencia y resaltado este modelo de formación a adultos por el que llevan apostando la Universidad de Huelva y la Junta de Andalucía "desde hace dos décadas".Por su parte, Rojas ha asegurado que para el diseño de esta "semana cultural" se ha empleado "mucha ilusión, dedicación y cariño" y ha animado a los alumnos a la participación y a la convivencia en una "semana intensa y repleta de actividades".La Onubense ha agradecido también la presencia en el acto de inauguración de la delegada de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, María Estela Villalba, y del viceconsejero de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Francisco José Martínez, quien fuera Rector de la UHU desde 2005 hasta 2013."Me siento como en casa, y muy en especial con todos vosotros", ha afirmado Martínez ante los alumnos del Aula de la Experiencia allí presentes, tras recordar que él mismo ha impartido clases a muchos de ellos.El viceconsejero ha incidido en que los estudiantes del Aula de la Experiencia son "los más activos y los mejores que tiene la UHU", ya que no cursan sus estudios por un título, sino por el "compromiso con la formación y el conocimiento" y por lo que ha definido como "universidad experiencial".En su intervención, la rectora de la UHU ha valorado esta "doble presencia de representantes del Gobierno andaluz" en el acto para apelar a la "colaboración institucional" que "siempre ha existido entre la Universidad de Huelva y la Administración". "Sólo así conseguiremos mejorar y lograr más retos, no sólo la comunidad universitaria, sino también el conjunto de los ciudadanos", ha ahondado.Tras este acto, se desarrolló una mesa-debate titulada 'Ellas lo hicieron primero', moderada por la periodista e historiadora Mari Paz Díaz, donde los asistentes pudieron conocer el testimonio de mujeres onubenses que son "todo un ejemplo" porque fueron "pioneras en muchos ámbitos en una época en la que la mujer estaba relegada al papel de esposa y madre", de las que ha citado a Isabel Arcos para ejemplarizar "un papel histórico en Huelva como emprendedoras y empresarias de éxito".--EUROPA PRESS--