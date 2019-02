La ONCE reparte 245.000 euros en Córdoba capital y en Chiclana de la Frotnera (Cádiz)

KIOSKO ONCE

El sorteo de la ONCE ha vuelto a dejar parte de su fortuna en Córdoba capital, en esta ocasión 245.000 euros a las puertas de la Mezquita, donde José Laguna vendió siete cupones premiados con 35.000 euros cada uno a las cinco cifras. Además, la misma cantidad, 245.000 euros, ha ido a parar a la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera.La suerte de la ONCE repite así su fortuna con la capital cordobesa ya que hace solo diez días dejó otros 350.000 euros en la avenida de Rabanales. Este mismo sorteo ha llevado el mismo premio, otros 245.000 euros, a la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera y un premio de 35.000 euros en Cádiz y en Écija (Sevilla), respectivamente, por lo que ha repartido en total 560.000 euros entre las tres provincias andaluzas y ha dejado el resto de premios en Vigo.En la localidad gaditana de Chiclana, Josefa Fernández vendió siete cupones premiados con 35.000 euros cada uno, que suman un premio de245.000 euros, en su punto de venta ubicado en la calle Santísima Trinidad. En Cádiz capital, José Amador vendió otro cupón premiado con 35.000 euros en la esquina de la calle José Cubiles con San Pablo.El sorteo del 27 de febrero estaba dedicado a la celebración del AñoInternacional de la Tabla Periódica para apoyar la divulgación científica y subrayar la contribución de la ley periódica a los grandes desafíos que tiene por delante la sociedad.Y hoy 28 de Febrero, cinco millones y medio de cupones llevan a toda España el Día de Andalucía con el escudo histórico realizado por Martínez León. Un cupón un cupón que "reivindica la vigencia y el valor del significado histórico del 28-F y subraya el compromiso de la ONCE con los andaluces", según dijo en la presentación de este motivo el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet.El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.Tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premios de 200, 20 y seis euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.Y para mañana viernes, 1 de marzo, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva 'lotto' de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece un bote de 29 millones de euros.Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es y establecimientos colaboradores autorizados.--EUROPA PRESS--