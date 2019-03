La muestra '20 Historias de Compasión' llega al Hospital Virgen del Rocío con testimonios del final de la vida

Sevilla.- La muestra '20 Historias de Compasión' llega al Virgen del R

La exposición '20 Historias de Compasión', que surge como iniciativa de la Fundación New Health para mostrar la importancia de la implicación de la comunidad con testimonios reales en la fase final de vida, aterriza el 25 de marzo en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.La primera parada de esta exposición itinerante será el patio de este centro, en donde permanecerá hasta el día 29 en horario de 10,00 a 20,00 horas ininterrumpidamente. Posteriormente, la exposición se trasladará al Centro de Servicios Sociales San Pablo, en donde estará desde el 1 al 12 de abril.La muestra se compone de paneles expositores que recogen 20 historias de vida, semblanzas de participantes en el proyecto de la Fundación New Health 'Sevilla Contigo, Ciudad Compasiva', que narran las vivencias personales de familiares, vecinos, voluntarios, organizaciones y profesionales que han acompañado y cuidado en el proceso de final de vida demostrando la fuerza de la comunidad y el privilegio de cuidar tanto para la persona que se encuentra en esta situación como para quienes están a su lado.Así, se van a exponer las 20 historias con ilustraciones, formato 50 x 70 cm, en cartón pluma, en diferentes puntos de la ciudad de Sevilla durante todo el 2019, para poder llegar a la mayor parte de los sevillanos.Para esta motivadora apuesta, la Fundación New Health ha tenido el honor de contar con la ayuda y colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Servicio Andaluz de Salud (Distrito A.P. Sevilla), Consejería de Salud, Centro de Servicios Sociales San Pablo - Santa Justa, Fundación Cajasol, Obra Social La Caixa, Asociación Alma y Vida, ELA Andalucía o la Asociación Española Contra el Cáncer AECC Sevilla.Asimismo, ha contado con la participación de la Asociación de Voluntarios Amigos de los Servicios Sociales (Avass), Banco del Tiempo, Asociación Sevillana de Asistencia (ASA), Fundación DomusVi, Asociación de Maestros y Alumnos de Reiki (AMAR), Laboratorios Agrama, Genera Games, Coca Cola, ABC de Sevilla, Fundación Azvi, Heineken, Fundación Sando y Fundación Konecta.Esta exposición nace del libro '20 Historias de Compasión', que se puede adquirir solicitando su envío, a través del apartado 'tienda colaborativa' en www.newhealthfoundation.org. La interesante repercusión de este ejemplar se prolonga ahora con la puesta en marcha de esta exposición itinerante.El libro, a su vez, surge después de un año y medio de intervención, a través de este solidario y compasivo proyecto en el distrito sevillano San Pablo - Santa Justa. Con estas 20 historias, New Health Foundation ha querido demostrar "el conmovedor resultado" del trabajo realizado en la creación de redes de personas que afrontan la enfermedad avanzada con la colaboración de los agentes implicados.--EUROPA PRESS--