La lucha contra la violencia de género y la huelga feminista centrarán el debate en el Pleno del Parlamento

Imagen de una manifestación feminista en Sevilla con motivo del 8 de m

La lucha contra la violencia de género en Andalucía y los distintos actos reivindicativos con motivo del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, centrarán parte del debate del Pleno del Parlamento que se celebrará el miércoles y jueves de la semana que viene.La secretaria general del PSOE-A y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, preguntará el miércoles al jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, en la sesión de control del Pleno del Parlamento de la semana próxima sobre los empleados públicos de la Junta que se ocupan de la lucha contra la violencia de género en Andalucía.Dicha pregunta se produce a raíz de la polémica generada por la petición de Vox en el Parlamento sobre las personas que trabajan en las Unidades de Violencia de Género de la administración andaluza, solicitud que ha sido rechazada por la Mesa del Parlamento por vulnerar la Ley de Protección de Datos.Si bien, representantes de Vox en el Parlamento han anunciado que reformularán la petición a la Mesa de la Cámara y en vez de reclamar el nombre y apellidos de estos trabajadores demandarán su experiencia laboral y el número de colegiado, al objeto de conocer si están cualificados para ejercer dicha tarea.Asimismo, durante la sesión plenaria, la portavoz adjunta de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, interpelará a Moreno sobre la huelga feminista del 8 de marzo y, además, se celebrará un debate sobre feminismo e igualdad, a raíz de las respectivas proposiciones no de Ley que defenderán el jueves los grupos parlamentarios del PSOE-A y de Vox sobre este asunto.Se trata de dos iniciativas antagónicas, ya que mientras el PSOE-A pide el apoyo del Parlamento al movimiento feminista y que se sume a la huelga del 8M como una medida de concienciación y reivindicación sobre la necesidad de que las mujeres participen en igualdad de todos los espacios de la sociedad, la iniciativa de Vox plantea que la institución y la Junta expresen su respaldo a la manifestación convocada el día 10 de marzo por la plataforma 'Women of the World en Andalucía', bajo el "lema igualitario 'En femenino sí y en masculino también", como alternativa a la manifestación del "feminismo supremacista de género" que representa la huelga del 8M.COMISIÓN SOBRE LA FAFFELa sesión plenaria arrancará el miércoles a las 16,00 horas con la información al Pleno de la Cámara de la creación de la comisión de investigación de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que fue solicitada por el Consejo de Gobierno, y que se ha creado automáticamente al no presentar ningún grupo escrito contrario a la misma.Seguidamente se sustanciarán tres comparecencias del Consejo de Gobierno. En primer lugar, la titular de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, informará a petición propia, del PP-A y Cs sobre las medidas a adoptar para agilizar, simplificar, armonizar y aclarar los procedimientos y trámites administrativos en materia de urbanismo y ordenación del territorio.A continuación, se sustanciará otra comparecencia del Consejo de Gobierno a fin de informar sobre medidas, compromisos y actuaciones para generar empleo en Andalucía, solicitada por el PSOE-A. Por último, el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, a petición de Adelante Andalucía, PSOE-A, PP-A y Cs, abordará ante el Pleno las oposiciones al cuerpo de maestro para el año 2019.La jornada del miércoles se cerrará, previsiblemente, según ha avanzado a la Junta de Portavoces la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, con el debate de la moción relativa a política general en materia presupuestaria presentada por el PSOE-A.Al día siguiente, se reanudará el Pleno con dos interpelaciones, una de Adelante Andalucía sobre transporte y movilidad y otra del PSOE-A relativa a política general en materia de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.A continuación comenzarán las preguntas orales a los miembros del Consejo de Gobierno, entre las que se incluyen las dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que, como es habitual, se desarrollarán a partir de las 12,00 horas.CON LA INCÓGNITA DE SI HABRÁ PREGUNTA DE VOXExiste la incógnita de si el portavoz de Vox, Alejandro Hernández, interpelará al presidente, tras haber tenido que registrar una nueva pregunta al no admitirse por parte de la Mesa del Parlamento la presentada relativa a "los discursos de odio y exclusión que se vienen profiriendo contra Vox y sus votantes y simpatizantes", por no ajustarse "a la gestión y actividades del Gobierno andaluz".Dicho órgano tiene que calificar la pregunta registrada este viernes relativa a barridos y vaciado de información en el traspaso de poderes de la Junta. Además de las preguntas de Díaz y Aguilera en materia de violencia de género y 8M, respectivamente, el portavoz de Cs, Sergio Romero, preguntará sobre mejora de la sanidad andaluza, al igual que el portavoz del PP-A, José Antonio Nieto, quien también interpelará al presidente sobre esta misma materia.Una vez finalizada la sesión de control, se procederá al debate de tres proposiciones no de ley: una del PP-A sobre el Programa de Retorno de Profesionales Sanitarios; otra de Vox en Andalucía relativa a la manifestación del 10 de marzo de 2019 Women of the World Platform, y una última del PSOE-A sobre el 8 de marzo, "el tiempo de las mujeres, avanzar sin retrocesos".Por último, el Pleno se cerrará con la solicitud de creación de una Comisión permanente no legislativa sobre la discapacidad en Andalucía, presentadas por el PP-A y por Cs.--EUROPA PRESS--