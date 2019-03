La Junta inicia los contactos para el protocolo de asistencia a las víctimas de violencia de género con el Gobierno

AMP.- Junta denuncia otra lista de espera "oculta" de 34.000 andaluces

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha iniciado los contactos para la elaboración y puesta en marcha del protocolo integral de asistencia a las víctimas de violencia de género con el Gobierno central.Como ya adelantó la consejera del ramo, Rocío Ruiz, en el Pleno del Parlamento, este plan será "pionero a nivel nacional" ya que "el circuito contempla desde el mismo momento en que se tiene noticia que se ha producido un suceso de este tipo, hasta la recuperación de la víctima y la conclusión del proceso judicial", según ha informado la Junta en una nota.Con el objetivo de que el protocolo vea la luz antes de este verano, la directora general de Violencia de Género de la Junta, Laura Fernández, ha mantenido esta misma semana un encuentro con la responsable de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación de Gobierno en Andalucía, Maribel Montaño. En este primer contacto ambas partes han mostrado su disposición a seguir colaborando en la lucha contra la violencia machista desde la lealtad institucional y a mantener una comunicación fluida.En un clima de plena cooperación, Junta y Gobierno se han emplazado a próximas reuniones para continuar avanzando en esta materia. "La lucha y erradicación" de la violencia de género es una "prioridad absoluta" en la agenda de la consejera. "Vamos a dar todos los pasos adelante que sean necesarios. La prioridad no es otra que mejorar la atención yasistencia a las víctimas mediante la optimización de los recursos de los que se disponen que, hasta el momento, no se estaban siendo empleados en toda su proporción", ha subrayado Ruiz.Además, desde Igualdad ya se han mantenido encuentros con todas las Consejerías para revisar los más de 15 millones del Pacto de Estado y se están impulsando medidas correctoras que primen el desarrollo de políticas preventivas en materia de educación, mejora de la asistencia a las víctimas y fomento de políticas de empleo para mujeres que necesitan encontrar un sustento lejos de su maltratador.Al mismo tiempo la consejera ha explicado que se está "revisando el conjunto de cursos de formación financiados por la Junta con el fin de impulsar un ambicioso programa de formación adaptado a los distintos profesionales a los que se dirigen, promoviendo su calidad al más alto nivel"."FALTA DE RESPUESTA INSTITUCIONAL COORDINADA"Rocío Ruiz denunció en el Pleno del Parlamento que "en la actualidad, no existe un protocolo que dé una respuesta institucional coordinada en casos graves de violencia de género. De hecho, la respuesta que se ha venido ofreciendo, por parte de los diferentes organismos de la Comunidad Autónoma con competencia ante estos graves sucesos, seha llevado a cabo sin una ruta de coordinación definida ni ordenada en la secuencia de su intervención, cuando ha sido necesaria activarla ante una situación de tal urgencia y consecuencias tan dramáticas para los hijos de las víctimas y sus familiares, como es el propio fallecimiento de la víctima".Otra cuestión denunciada por la consejera ha sido que "la ejecuciónpresupuestaria del programa de Protección contra la Violencia de Género fuera tan solo del 37,31 por ciento en el año 2018, es decir, apenas 800.000 euros de los más de 2,2 millones de euros que se podrían haber gastado".--EUROPA PRESS--