La Junta informa este miércoles al Pleno de Parlamento sobre las sentencias judiciales cuyo fallo ha sido desfavorable

Sevilla.-Tribunales.- Señalan que las balas recuperadas del caso del p

El Gobierno andaluz informa este miércoles en el Pleno del Parlamento, a petición del PP-A, sobre cumplimiento y número de sentencias judiciales cuyo fallo ha sido desfavorable para la administración andaluza, en relación a la gestión de los anteriores gobiernos socialista.Así se recoge en el orden del día de la sesión plenaria que fue aprobado la pasada semana con los votos a favor de PP-A, Cs y Vox y el rechazo de PSOE-A y Adelante Andalucía, un Pleno que no con contará con sesión de control al presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien el jueves estará en Jaén acompañando al Rey Felipe VI en su visita al Congreso Nacional de Jóvenes Agricultores.La sesión se iniciará este miércoles con un debate conjunto, a petición de la Junta y del conjunto de las cinco fuerzas políticas, en el que la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, informará sobre el plan de choque en materia de dependencia que va a poner en marcha su departamento.Seguidamente, tendrá lugar una comparecencia del Consejo de Gobierno, a petición del PSOE-A, a fin de informar sobre posibles actuaciones en relación al informe final sobre el Parque de Doñana aprobado por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo; y otra comparecencia del Consejo de Gobierno, a petición del PP-A, sobre cumplimiento y número de sentencias judiciales cuyo fallo ha sido desfavorable para la Junta.El miércoles se cerrará la sesión con el debate de dos interpelaciones, una de Vox sobre regeneración democrática y otra del PSOE-A en materia de función pública. El orden del día se retomará el jueves con una moción del PSOE-A en materia educativa y, a continuación, tendrá la lugar la sesión de control a los consejeros del Gobierno andaluz.Una vez finalizada, se debatirá la solicitud de creación de una comisión permanente no legislativa sobre políticas para la protección de la infancia en Andalucía, a petición del PSOE-A, y tres proposiciones no de ley, una de Adelante Andalucía sobre protección del Espacio Natural de Doñana y su entorno, otra de Cs sobre custodia compartida y una última del PP-A relativa a un pacto por la sanidad.--EUROPA PRESS--